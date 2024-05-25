Внук Манделы вступился за российских спортсменов. Теперь нас допустят до Олимпиады?

Разговоры о полноценном возвращении России на международную спортивную арену пока носят теоретический характер.

Позиция России по поводу отмены санкций в олимпийском движении нашла неожиданную поддержку со стороны представителя влиятельного политического клана Южной Африки. Депутат Национальной ассамблеи ЮАР и внук легендарного борца с апартеидом Звеливелиле Мандела во время лекции в Женевском университете назвал действия, предпринятые МОК против России, «лицемерными». Почти одновременно глава национальной федерации фигурного катания Антон Сихарулидзе заявил о возможности участия наших спортсменов в зимней Олимпиаде-2026. Все это вызвало прилив энтузиазма в российском спортивном сообществе, хотя до полноценного возвращения на международную арену отечественным спортсменам еще очень далеко, особенно в зимних видах спорта.

Палестинский вопрос

На самом деле выступление известного южноафриканского политика было посвящено конфликту вокруг сектора Газа. Лекцию в Женеве организовала местная Ассоциация студентов-мусульман. Звеливелиле Мандела для них не чужой. Дело в том, что внук Нельсона Манделы в 2016 году принял ислам ради брака со своей четвертой женой — красавицей из Кейптауна Рабией Кларк. После этого представитель знаменитой семьи многократно делал резкие выпады в адрес Израиля в связи с его действиями в отношении Палестины. Помимо прочего, Мандела-внук в 2022 году назвал израильтян (а также украинских неонацистов и НАТО) виновниками СВО. Примерно в том же ключе он высказывался и во время общения со студентами в Швейцарии.

«Мы присоединяемся к миллионам голосов во всем мире, призывающих изгнать Израиль с Олимпийских игр 2024 года в Париже, — отметил Звеливелиле. — ФИФА также должна рассмотреть возможность исключения Израиля из соревнований до тех пор, пока не закончится геноцид и не будет достигнуто прекращение огня. Молодые люди в разных уголках планеты требуют положить конец лжи и пропаганде в западных СМИ. Мы считаем, что действия, предпринятые против России, являются лицемерными, поскольку западные державы отказываются признавать апартеид Израиля в оккупированной Палестине».

Мандела пообещал донести свою позицию до МОК, однако она навряд ли что-то изменит. Томас Бах давно категорически против отстранения израильских спортсменов от Игр-2024 или хотя бы лишения этой делегации флага. Спортивный босс отказывается сравнивать ситуацию с санкциями против России, заявляя, что «Израиль не нарушал олимпийского перемирия». Как бы то ни было, еще один голос в защиту наших атлетов, пусть и от радикального иностранного политика вроде Звеливелиле, все равно имеет значение. Ведь ЮАР является одним из основателей движения БРИКС+ и, скорее всего, примет участие в крупных ближайших стартах на территории России — Играх БРИКС в Казани, а также Играх будущего в Москве и Екатеринбурге.

Фото Global Look Press

Антироссийское лобби

Что касается заявлений Антона Сихарулидзе, то накануне после заседания исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) глава этой организации назвал шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026 в Милане «очень большими». «Шансы не просто остаются, они есть, мы в это верим. До зимних Олимпийских игр-2026 еще два года, мы понимаем, что в нынешних условиях два года — это целая вечность. Шансы большие, мы надеемся, готовим команду к Олимпийским играм-2026», — цитирует Сихарулидзе ТАСС. Впрочем, надо признать, что никаких предпосылок, кроме веры, для подобный утверждений пока нет.

«Можно верить во что угодно. Мне кажется, что шансы небольшие, — заявил «СЭ» известный комментатор Дмитрий Губерниев. — Жизнь покажет. Я первый порадуюсь, если нас допустят. Но если снимешь розовые очки (или, если ты живешь в Изумрудном городе, снимешь зеленые очки), то город не так прекрасен, вспоминая прекрасное произведение. Мне кажется, что не надо тешить себя излишними иллюзиями. Но нужно быть готовым, развивать спорт внутри страны, готовиться к международным стартам. Глобально, я думаю, в ближайшее время, а может быть, и не в ближайшее, ничего не изменится».

Действительно, если в летних видах спорта подавляющее большинство международных федераций (кроме легкой атлетики и серфинга) допускают выступление российских спортсменов хотя бы в нейтральном статусе, то в зимних олимпийских видах рекомендации МОК игнорируются повсеместно. Это связано во многом с тем, что в снежных и ледовых дисциплинах роль Западной Европы в организации соревнований неизмеримо выше, чем у коллег-«летников». В лыжных видах и биатлоне ключевую роль играют норвежцы и шведы, в конькобежных видах — голландцы, а в бобслее и санном спорте — немцы и латыши. Все эти страны в данный момент являются яростными геополитическими противниками России. И в такой ситуации ожидать прогресса с допуском на зимние Игры до завершения событий на Украины, увы, наивно.