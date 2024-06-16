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Париж-2024

Сегодня, 06:11

Родионенко рассказала, что не уверена в безопасности российских олимпийцев в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что не уверена в безопасности российских олимпийцев, которые отправятся на Игры в Париж.

15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из 14 допущенных к участию в Олимпиаде россиян.

«Очень важно, какая обстановка будет вокруг наших спортсменов. Беспокоит, чтобы они вернулись оттуда целыми и здоровыми. Потому что все, что происходит сейчас, очень настораживает», — цитирует Родионенко ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Сборная России по спортивной гимнастике
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