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Париж-2024

Сегодня, 15:26

Васильев: «Неинтересно смотреть на атлетов, которые поехали на Олимпиаду наперекор ОКР»

Зарина Халимхонова
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли транслировать в России Олимпиаду-2024.

«Надо провести социальный опрос: насколько людям интересно смотреть Игры, где нет российских спортсменов? Стоит понять, важно ли это для людей. Потому что трансляция недешевая. Я не буду смотреть Олимпиаду. Мне неинтересно следить за атлетами, которые поехали наперекор общей идее ОКР. Стране нелегко, а они проигнорировали мнение олимпийского комитета. Нужно повышать патриотизм среди молодежи. Она очень здорово оторвалась от своей страны — всему виной глобализация. Нам ничего западного не нужно. Тем более, если Запад не миролюбивый. Если нас там ненавидят, пытаются навредить, то зачем с ними общаться? Надо проводить соревнования среди стран, которые лояльны не только к России, но и ко всему, что касается справедливости, честности и равноправия», — сказал Васильев «СЭ».

В декабре 2023 года МОК допустил российских спортсменов на Игры-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. В субботу, 15 июня, организация опубликовала список из 14 атлетов, допущенных до Олимпиады в Париже.

Александр Власов и&nbsp;Максим Храмцов. 14 российских нейтралов прошли фильтр МОК. Но за бортом уже трое теннисистов и все тхэквондисты

Дмитрий Васильев (биатлон)
МОК
ОКР
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