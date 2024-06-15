Федерация борьбы примет решение об участии спортсменов в Олимпиаде до 20 июня

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на публикацию списка из 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе.

«Списки понятны. Констатировать можно только одно — это полное пренебрежение Международным олимпийским комитетом позиций международных общественных организаций. Здесь такая история. Все ли поедут? Кто все? Тех, кто определили совершенно политически ангажированные персонажи из так называемого МОК? У нас время есть. Будем консультироваться и с Министерством спорта, и с ребятами. Окончательное решение будет принято до 20 июня», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее МОК назвал имена первых россиян, допущенных на Олимпиаду в Париже. От России принять участие в соревнованиях по борьбе смогут: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.