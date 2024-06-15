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Глава Федерации прыжков на батуте России рассчитывает на допуск до Олимпиады Лебедевой

Виктория Кравченко
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Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что рассчитывает на предоставление нейтрального статуса Международным олимпийским комитетом (МОК) россиянке Яне Лебедевой.

«Мне непонятно, почему в списке нет и еще одной нашей претендентки на единственную путевку — Яны Лебедевой. Надеюсь, что ее фамилия окажется в следующем списке. А пока в наших планах останется проведение отбора по итогам двух этапов Кубка мира в Швейцарии и Португалии», — цитирует Макарова ТАСС.

Бладцева и Лебедева претендуют на единственную путевку на Игры.

В субботу, 15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) объявил имена первых 14 атлетов из России, допущенных до Игр.

Источник: https://tass.ru/sport/21109601
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