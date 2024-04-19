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Из россиян на Олимпиаду хочет только Ефимова. Но как же будет не хватать в Париже Чикуновой

Ефимова допустила, что может принять участие в Олимпиаде в Париже
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Пловчиха Юлия Ефимова
Юлия Ефимова.
Фото Алексей Савченко/Всероссийская Федерация плавания
Одни пока не могут, а другие — не решаются.

В Казани подошел к концу чемпионат России по плаванию. Национальные старты в олимпийский год, как правило, обладают особенным статусом — именно по их итогам становится понятно, кто поедет на Игры, а кто будет смотреть за ними по телевизору. В этом году по понятным причинам все совсем иначе. Отбор на Олимпиаду идет не через чемпионат страны, да и отбора как такового нет. О Париже говорить не принято как среди спортсменов, так и среди чиновников. А в реальности из наших пловцов планирует ехать во Францию, судя по всему, одна только Юлия Ефимова, чья спортивная форма вызывает серьезные вопросы.

Тренер сборной России назвал Олимпиаду «хотелками»

Казань. Апрель 2021-го. Сползавшие к подбородку маски не могли скрыть широких улыбок наших спортсменов, которые держали в руках символический билет в Токио. Именно в столице Татарстана они завоевывали право на участие в Олимпийских Играх в столице Японии, ведь в плавании главное — хотя бы раз в течение сезона выполнить олимпийский норматив — а дальше все решает национальная федерация, кого брать из тех, кто квалификационный норматив преодолел, и почему. У нас по традиции (что, наверное, и правильно) система отбора прозрачная и сугубо спортивная — за редкими исключениями, кто занял первые два места по дистанциям, тот на главные старты и едет.

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И вот Казань, тот же Дворец водных видов спорта в апреле три года спустя. Снова в олимпийский год, только уже никаких «билетов» в Париж никто не печатает. Наоборот, тема Олимпиады едва ли не табуирована. «Про Олимпиаду мы вообще не говорим. Хотелки могут быть разные, у каждого человека они свои. Моя позиция, лично моя — ни в коем случае не стоит. Все остальные спортсмены решают сами», — сказал, к примеру, главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

Спортсмены в массе своей также отвечать на вопросы о нейтральном статусе и Париже-2024 либо отказывались, либо говорили, что считают поездку во Францию в текущих обстоятельствах невозможной и неправильной. Забавная история была с Мартином Малютиным — он сказал, что озвучивать свою позицию пока не готов, да и вообще она еще не до конца сформирована. При этом, что на нее может повлиять, непонятно. На этом фоне явно выделялась смелая Юлия Ефимова — она единственная открыто говорила об Играх.

Пловчиха Евгения Чикунова
Евгения Чикунова.
Фото Global Look Press

Чикунова гораздо сильнее Ефимовой, но в Париж не хочет

В пятницу после финальной для себя дистанции 200 метров брассом Ефимова подтвердила, что рассматривает возможность получения нейтрального статуса и поездки на Олимпиаду. «Мне кажется, у каждого человека есть собственный выбор. Для меня вопрос об Олимпиаде не закрыт, я пока еще не плыла даже олимпийского норматива, так что очень рано говорить о том, поплыву я или нет. Но если я покажу норматив, то я подумаю о том, чтобы ехать», — сказала Ефимова. Пловцы из России и Белоруссии могут выступать на соревнованиях под эгидой World Aquatics, а также на Олимпийские игры в Париже после прохождения процедуры «нейтрализации». Нейтральный статус из россиян ранее получил только Иван Гирев, позднее спортсмен отказался от него по собственной инициативе. Остальные говорят исключительно в негативном ключе, особенно запомнилась Татьяна Белоногофф — вернувшаяся три года назад в Россию из Великобритании.

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Даже Анна Егорова, которая продолжает тренироваться во Франции, утверждает, что Олимпиада под белым флагом ее не интересует. Но больше всего грустно от того, что не будет в Париже Евгении Чикуновой. Есть ощущение, что она подходит к пику своих возможностей и при должной мотивации могла бы сделать в июле не просто «золотой» дубль, но и по-настоящему творить историю. Ведь даже без особых турнирных задач Евгения плывет быстрее победительниц последнего ЧМ в Катаре. Чего не скажешь про Ефимову. Одного желания поехать на Олимпийские игры мало — нужно еще и соответствовать олимпийскому уровню. Нет, олимпийский норматив в Баня-Луке Юлия наверняка оформит. Речь про конкурентоспособность, и тут перспективы шестикратной чемпионки мира вызывают сомнения.

У экспертов, но не у самой Ефимовой. «Я вообще молодец, если подводить итоги. Четверочку себе поставлю за чемпионат. Восстановилась чуть чуть, подлатала себя и более менее начала плыть. Но это только начало», — сказала Ефимова журналистам после 200 метров брассом, где наконец-то стала хотя бы второй.

Пловец Климент Колесников
Климент Колесников.
Фото Алексей Савченко/Всероссийская Федерация плавания

Колесников не смог показать лучшую форму

С Чикуновой Ефимова конкурировать сейчас не в состоянии. Евгения в принципе мало кому доступна из нынешних брассисок, победа Белоногофф на стартовой 50-метровке, скорее, случайность. Лучшая Евгения и среди всех участниц чемпионата, если брать систему подсчета очков от World Aquatics. В соперницах у Чикуновой привычно Мария Каменева, которой для общего признания не хватает разве что мирового рекорда. Но тут уж извините — цифры в спринте вольным стилем такие, что попробуй до них дотянись.

А вот что касается другого нашего рекордсмена — Климента Колесникова, то он ничем особенным в Казани не запомнился. Вернее, не запомнился сам, а вот Мирон Лифинцев, сенсационно обыгравший его на коронной для Климента стометровке на спине, удивил и в памяти остался надолго. Юношеский рекорд мира, на секундочку, хотя сам Лифинцев большого внимания подобному достижению не уделял.

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«То, что я обогнал Климента, престижнее будет, чем какой-то юношеский рекорд мира», — выдал Мирон после своей победы. Проиграл Андрею Ткачеву Колесников и двухсотметровку, оставив за собой только неолимпийскую дистанцию в 50 метров. Два золота и два серебра за чемпионат — даже в далеком уже 2017-м, когда Климент только дебютировал на взрослом уровне (к слову, все так же в Казани), собрать куш удалось солиднее.

Лучший мультимедалист — Егор Корнев. Широкие массы о нем наверняка не слышали, а зря — на стометровке вольным он чудо как хорош. Пять медалей у Яны Шакировой (три из них — золотые), четыре — у Евгении Чикуновой (три золотые). И все они — спортсмены Санкт-Петербурга, который в очередной раз уверенно забрал общекомандный зачет. Следом Москва, потом Калужская область и Республика Татарстан. Были и иностранцы, но они плыли вне конкурса.

Плавание
Париж-2024
Евгения Чикунова
Климент Колесников
Юлия Ефимова
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