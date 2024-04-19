«Это противоречит олимпийскому духу». Легкоатлетов критикуют за призовые на Играх в Париже

Представители бедных видов спорта негодуют из-за желания World Athletics потратить деньги на элитных атлетов.

Легкая атлетика стала первым видом спорта, который предложил выплачивать призовые за победу на Олимпиаде. Президент World Athletics Себастьян Коу объявил на прошлой неделе, что каждый золотой медалист Игр в Париже заработает по 50 000 долларов. Это решение застало врасплох другие международные федерации. С критикой обрушились многие спортивные чиновники, ветераны спорта и представители олимпийской семьи. Инициативу WA расценивают как атаку на ценности олимпизма. Однако нашлись и те, кто призвал консерваторов смотреть в будущее и назвал ход Коу прогрессивным. Какие аргументы приводят стороны?

У многих федераций нет денег на бонусы

128 лет организаторы Игр принципиально не платили спортсменам за успешные выступления. Сначала денежные бонусы расходились с идеалами любительского спорта, а потом считалось, что атлеты и так должны быть благодарны за возможность выступить на самых престижных стартах четырехлетия. Вот и глава Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен сейчас назвал решение Всемирной ассоциации легкой атлетики о присуждении призовых на Играх 2024 года противоречащим олимпийскому духу и принципу солидарности между международными федерациями. «Мы действительно считаем, что это попирает базовые устои олимпизма, — заявил журналистам Лаппартьен после церемонии зажжения олимпийского огня в Греции. — Предложение World Athletics не обсуждалось. Оно просто было объявлено в день собрания комитетов МОК. А такое решение точно должно было быть в повестке дня».

Сдержаннее отреагировал глава Международной федерации гребного спорта Жан-Кристоф Роллан. Он сделал упор на неравном финансовом положении различных федераций: если богатая легкая атлетика может позволить себе выплачивать солидный призовой фонд, то гребцы на такое не способны. «Мы должны быть уверены, что завтра у нас будут спортсмены, — сказал Роллан. — Я уважаю решение WA, поскольку оно касается людей их вида спорта, но на Олимпийских играх речь идет обо всех дисциплинах. Так если что-то касается всех спортсменов, почему бы не обсудить коллективно?» Лаппартьен и Роллан — не первые, кто критикует этот шаг мировой легкой атлетики: ранее пятикратный олимпийский чемпион Великобритании по академической гребле Стив Редгрейв назвал инициативу легкоатлетов «несправедливой» по отношению к коллегам из других видов спорта, которые не могут позволить себе сделать то же самое.

Энди Энсон. Фото Global Look Press

Руководитель британской олимпийской сборной воспевает социализм

Один из самых успешных спортсменов в истории Великобритании Редгрейв уверен, что поступок Коу будет иметь широкие долгосрочные последствия, и считает это движением в неправильную сторону. Главное — теряется принцип равенства видов спорта. «Если вы выиграете олимпийскую золотую медаль в легкой атлетике — вы получите значительную финансовую выгоду, — сказал 62-летний олимпионник Daily Mail. — А что будет с греблей? Мы изо всех сил пытаемся привлечь спонсоров. Мы и так отличаемся от таких видов спорта, как легкая атлетика, потому что у нас нет больших бюджетов. Но если у вас есть лишние деньги — лучше вложите их в развитие массового спорта или помогите другим федерациям». Теперь Стив видит следующее развитие истории: следом за легкой атлетикой призовые сразу же введут командные виды, а также теннис, лыжи и биатлон. А условные тхэквондисты будут смотреть и завидовать.

Раскритиковал решение World Aquatics и рукоководитель олимпийской сборной Великобритании. В интервью Sky News Энди Энсон выразил мнение, что последствия даже трудно предсказать. «Олимпийский дух заключается в том, чтобы разделить доходы и привлечь к участию в соревнованиях больше спортсменов по всему миру. Не только вкладывать все деньги в лучших спортсменов, но и распределять их по справедливости. А если мы сосредоточим деньги на лучших спортсменах, о какой поддержке развивающихся стран может идти речь?» — вопрошает Энсон. Призовые фонды сейчас есть практически у всех соревнований — от условной серии «Гран-при» до чемпионатов Европы и мира. Олимпиада была главном звеном в цепи, но единственная оставалась без гарантированной премии. И при всем уважении к изначальным идеям Кубертена все больше возникало ощущение, что система устарела.

Себастьян Коу. Фото Global Look Press

Легкоатлеты практически в один голос хвалят решение Коу

В мире легкой атлетики решение World Athletics встретили с радостью. Первой в поддержку финансовых наград высказалась бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в беге на 200 метров Габби Томас. «А мне это нравится! И здорово, что именно легкая атлетика тут пионер. Мы долго говорим о необходимости платить спортсменам за их тяжелый труд, за участие в Олимпийских играх. Наконец-то времена меняются и нашу работу действительно начнут ценить», — считает американка. Победительница олимпийского марафона Фиона О'Киф призвала другие федерации последовать примеру легкой атлетики и назвала ход, наоборот, восстанавливающим «равенство». «К разговору о равных возможностях. Зарабатывают люди в спринте, на длинных дистанциях. Но вот мой друг метает молот. Он один из лучших в мире, настоящая элита, но за ним не стоит столько спонсоров. Здорово, что теперь и у него будет шанс монетизировать свою Олимпиаду», — сказала О'Киф.

В действительности сейчас возможный заработок спортсмена зависит от десятка различных факторов, от позиции государства (оказывает оно поддержку или нет, если да — то в каком объеме), от популярности самого вида, интереса к конкретному спортсмену со стороны рекламодателей... Теперь же как минимум у легкой атлетики есть гарантированный приз. «Здорово. На моем банковском счете еще больше денег», — сказала чемпионка мира по прыжкам в длину в помещении 2024 года Тара Дэвис-Вудхолл, одна из фавориток предстоящей Олимпиады в Париже. Другие спортсмены отмечают, что награда напрямую со стороны федерации, а не от твоей страны поможет и ребятам из стран третьего мира, где порой трудно найти деньги покрыть свое участие. А в данном случае будет хотя бы механизм, чтобы отбить расходы. Так или иначе, Олимпиада и правда не будет прежней.