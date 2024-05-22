Российская легкоатлетка Каграманова: «Были мысли выступать за Казахстан. Стараюсь их отгонять»

Чемпионка России по спортивной ходьбе Рейхан Каграманова рассказала «СЭ» о том, как болезненно она воспринимала непопадание на Олимпийские игры.

— Ваш тренер в 2020-м рассказывала, что у Рейхан Каграмановой есть шанс поехать на Олимпиаду в Токио, где вас в итоге не оказалось. Насколько вы сами настраивались туда попасть?

— Это для меня еще одна болезненная тема, — сказала Каграманова. — Участника должны были выбирать из призовой тройки чемпионата России. Первой была Елена Лашманова, которая не могла по некоторым причинам туда поехать, второй — я, третьей — Эльвира Хасанова. Я до последнего надеялась, что этот счастливый билет выпадет мне, но почему-то решили, что поедет Эльвира. Видимо, потому что она младше и могла выступать и за молодежку, и по взрослым. Таким образом, она имела возможность охватить большее количество стартов.

Для меня это был один из тяжелейших сезонов за всю подготовку. Перед зимним чемпионатом России в феврале 2021 года узнала, что у меня разрыв мениска, требовалась операция. Посоветовавшись с тренером, решили, что впереди Олимпиада, надо терпеть. То есть я ходила с порванным мениском, потому что думала, что будет шанс поехать в Токио. Когда же все стало понятно, я выступила на летнем чемпионате России и после отправилась на операцию в Москву. Было болезненно смотреть на костылях на Олимпиаду, на которой, как я думала, буду выступать.

— Не думали о том, чтобы не смотреть Олимпиаду?

— На самом деле посмотрела только начало — километров 10-12. Потом больше уже не могла. Выключила. После мне уже просто сказали итоги.

— Был какой-то один момент, когда поняли, что надежды попасть на Олимпиаду нет?

— Наверное, до последнего надеялась, что будет шанс. Сейчас не знаю, что сказать еще про Токио. Уже три года прошло. Тут скорее надо говорить о предстоящей Олимпиаде. Я тоже надеялась, что раз с той Олимпиадой пролетела, то на эту точно попаду. В Токио же выбирали только 10 легкоатлетов. В Париж дали больше мест, но Россия туда не поедет.

— Правильно понимаю, что у вас есть казахские корни?

— Да, я родилась в Казахстане, в городе Текели.

— Не было ли мыслей выступать за Казахстан? Или, может, поступали предложения с их стороны?

— Предложения — нет, а мысли были. Но я как-то стараюсь это все отгонять.