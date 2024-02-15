Лысенко: «С лета уже не думаю об Олимпиаде в Париже»

Прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал, что уже с прошлого года не думает о возможности выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«У нас все-таки не контактный вид спорта — ничто не мешает высоко прыгать и на внутренних соревнованиях. Естественно, мы тренируемся, готовимся к турнирам. Я себя мотивирую тем, что всегда нужно показывать высокий уровень и стремиться к улучшению своего личного результата. В мечтах у меня еще побить рекорд России — это тоже одна из целей, которая меня мотивирует идти дальше. А соревнования у нас внутри страны классные, очень крутые, я бы даже сказал, самые лучшие. Это сейчас, зимой, а летом будет еще лучше (улыбается).

Еще летом прошлого года понял, что не окажусь на Олимпиаде. До этого еще были мысли, что, может быть, шансы есть. Но с лета уже не думаю о Париже. Выступаю на соревнованиях внутри России и буду продолжать это делать. Постараюсь улучшить рекорды здесь», — цитируют «Известия» Лысенко.