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Сегодня, 10:14

16 российских легкоатлетов выполнили квалификационные олимпийские нормативы

Виктория Кравченко
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Установленные Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) квалификационные олимпийские нормативы сумели выполнить 16 российских спортсменов.

Олимпийский норматив выполнили Елизавета Царева, Валерий Пронкин и Софья Палкина (все — метание молота), Данил Лысенко, Илья Иванюк, Наталья Спиридонова и Мария Кочанова (все — прыжки в высоту), Тимур Моргунов, Александр Соловьев, Полина Кнороз и Михаил Шмыков (все — прыжки с шестом), Екатерина Ивонина и Ольга Вовк (все — бег на 3 000 метров с препятствиями), Екатерина Конева (тройной прыжок), Полина Ткалич (бег на 400 метров) и Федор Иванов (бег на 400 метров с барьерами).

Восемь отечественных ходоков показали на 20-километровой дистанции результат, который быстрее требуемого World Athletics.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: https://tass.ru/sport/21297293
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