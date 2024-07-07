16 российских легкоатлетов выполнили квалификационные олимпийские нормативы

Установленные Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) квалификационные олимпийские нормативы сумели выполнить 16 российских спортсменов.

Олимпийский норматив выполнили Елизавета Царева, Валерий Пронкин и Софья Палкина (все — метание молота), Данил Лысенко, Илья Иванюк, Наталья Спиридонова и Мария Кочанова (все — прыжки в высоту), Тимур Моргунов, Александр Соловьев, Полина Кнороз и Михаил Шмыков (все — прыжки с шестом), Екатерина Ивонина и Ольга Вовк (все — бег на 3 000 метров с препятствиями), Екатерина Конева (тройной прыжок), Полина Ткалич (бег на 400 метров) и Федор Иванов (бег на 400 метров с барьерами).

Восемь отечественных ходоков показали на 20-километровой дистанции результат, который быстрее требуемого World Athletics.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.