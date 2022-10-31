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«Мое детство было кошмаром». От жертвы насилия в 12 лет — до рекордсменки мира

Отдел фото «СЭ»
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Фатима Уитбред.
Фото Getty Images
Маргарет Уитбред (слева) и Фатима.
Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images
Фатима Уитбред со своей восковой копией.
Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Global Look Press
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Судьба британской легкоатлетки Фатимы Уитбред удивительна. Она родилась в Лондоне в 1961 году в семье иммигрантов-киприотов из Турции и носила фамилию Ведад. Жизнь девочки была невыносимой. О детстве она редко вспоминает: «Это был кошмар!». В трехмесячном возрасте Фатима едва не умерла. Истощенную малышку случайно нашли в пустом жилище. С тех пор она росла в переполненных детских приютах и мечтала о родителях. В своих интервью спортсменка вспоминает, что сильно привязывалась к воспитателям и часто задавала один и тот же вопрос: «Не хочет ли тетя стать ее мамой?»

Мать Фатимы нашли. Но жизнь девочки от этого не изменилась в лучшую сторону. Она продолжала жить в приютах и лишь изредка гостила у матери, которая не испытывала почти никаких чувств к дочери.

В один из с таких визитов 12-летняя девочка была изнасилована сожителем на глазах у матери, которая ничего не сделала, чтобы защитить родную дочь. Неизвестно, как сложилась бы в дальнейшем судьба несчастной девочки, если бы она не встретила семью Уитбред.

Маргарет Уитбред не только стала первым тренером Фатимы, но и удочерила ее. В одном из своих интервью спортсменка сказала: «Мое детство было кошмаром. Только благодаря любви к спорту я вынесла все это и в конце концов встретила свою настоящую мать».

Маргарет Уитбред (слева) и Фатима. Фото Getty Images
Маргарет Уитбред (слева) и Фатима.
Фото Getty Images

В новой семье у Фатимы появились не только любящие ее родители, но и два маленьких братика, которые помогали ей в тренировках.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images

Упорный труд на тренировках и поддержка новой семьи помогли развить талант Фатимы. Она стала настоящей атлеткой.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images

Сильное мускулистое тело девушки с копьем привлекло внимание производителей спортивной экипировки.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images

Ее улыбка стала знаменитой и в дальнейшем помогла спортсменке реализовать карьеру на британском телевидении.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images

В 1980 году талантливая копьеметательница из Великобритании, победившая годом ранее на юниорском чемпионате мира, приехала в Москву на Олимпиаду. Однако дальше квалификационных соревнований ей попасть не удалось.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images

Успех пришел немного позднее. В Лос-Анджелесе Уитбред стала бронзовой медалисткой. В 1986 году британка с мировым рекордом (77,44 метра) стала победительницей чемпионата Европы в Штутгарте. В 1987-м она выиграла чемпионат мира в Риме, а через год еще одну олимпийскую медаль (серебряную) на Играх в Сеуле.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images

В 1988 году Уитбред стала «экспонатом» музея восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне.

Фатима Уитбред со своей восковой копией. Фото Getty Images
Фатима Уитбред со своей восковой копией.
Фото Getty Images

Успешные выступления спортсменки повлекли за собой много слухов о применении допинга. Сама Уитбред говорит, что жизнь закалила ее характер, и быть сильным в этом мире просто необходимо — это ее ответ на голословные обвинения.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images
Фатима Уитбред.
Фото Getty Images

Спустя тридцать с лишним лет после завершения спортивной карьеры Фатима одна из самых популярных атлеток Британии. Она постоянно участвует в различных экстремальных телевизионных шоу, где поражает зрителей своей великолепной физической формой и, как всегда, великолепной улыбкой.

Фатима Уитбред. Фото Global Look Press
Фатима Уитбред.
Фото Global Look Press

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