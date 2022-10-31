«Мое детство было кошмаром». От жертвы насилия в 12 лет — до рекордсменки мира

Судьба британской легкоатлетки Фатимы Уитбред удивительна. Она родилась в Лондоне в 1961 году в семье иммигрантов-киприотов из Турции и носила фамилию Ведад. Жизнь девочки была невыносимой. О детстве она редко вспоминает: «Это был кошмар!». В трехмесячном возрасте Фатима едва не умерла. Истощенную малышку случайно нашли в пустом жилище. С тех пор она росла в переполненных детских приютах и мечтала о родителях. В своих интервью спортсменка вспоминает, что сильно привязывалась к воспитателям и часто задавала один и тот же вопрос: «Не хочет ли тетя стать ее мамой?»

Мать Фатимы нашли. Но жизнь девочки от этого не изменилась в лучшую сторону. Она продолжала жить в приютах и лишь изредка гостила у матери, которая не испытывала почти никаких чувств к дочери.

В один из с таких визитов 12-летняя девочка была изнасилована сожителем на глазах у матери, которая ничего не сделала, чтобы защитить родную дочь. Неизвестно, как сложилась бы в дальнейшем судьба несчастной девочки, если бы она не встретила семью Уитбред.

Маргарет Уитбред не только стала первым тренером Фатимы, но и удочерила ее. В одном из своих интервью спортсменка сказала: «Мое детство было кошмаром. Только благодаря любви к спорту я вынесла все это и в конце концов встретила свою настоящую мать».

Маргарет Уитбред (слева) и Фатима. Фото Getty Images

В новой семье у Фатимы появились не только любящие ее родители, но и два маленьких братика, которые помогали ей в тренировках.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images

Упорный труд на тренировках и поддержка новой семьи помогли развить талант Фатимы. Она стала настоящей атлеткой.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images

Сильное мускулистое тело девушки с копьем привлекло внимание производителей спортивной экипировки.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images

Ее улыбка стала знаменитой и в дальнейшем помогла спортсменке реализовать карьеру на британском телевидении.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images

В 1980 году талантливая копьеметательница из Великобритании, победившая годом ранее на юниорском чемпионате мира, приехала в Москву на Олимпиаду. Однако дальше квалификационных соревнований ей попасть не удалось.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images

Успех пришел немного позднее. В Лос-Анджелесе Уитбред стала бронзовой медалисткой. В 1986 году британка с мировым рекордом (77,44 метра) стала победительницей чемпионата Европы в Штутгарте. В 1987-м она выиграла чемпионат мира в Риме, а через год еще одну олимпийскую медаль (серебряную) на Играх в Сеуле.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images

В 1988 году Уитбред стала «экспонатом» музея восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне.

Фатима Уитбред со своей восковой копией. Фото Getty Images

Успешные выступления спортсменки повлекли за собой много слухов о применении допинга. Сама Уитбред говорит, что жизнь закалила ее характер, и быть сильным в этом мире просто необходимо — это ее ответ на голословные обвинения.

Фатима Уитбред. Фото Getty Images

Спустя тридцать с лишним лет после завершения спортивной карьеры Фатима одна из самых популярных атлеток Британии. Она постоянно участвует в различных экстремальных телевизионных шоу, где поражает зрителей своей великолепной физической формой и, как всегда, великолепной улыбкой.