Французский легкоатлет собирается пойти на церемонию открытия Олимпиады в женской одежде

Чемпион мира по бегу на 110 метров с барьерами среди юниоров Саша Жоя намерен отправится на церемонию открытия Олимпиады-2024 в юбке, а не в брюках.

22-летний спортсмен предстал в женском варианте праздничного костюма сборной Франции во время примерки, фрагмент которой показан на телеканале France 2. Церемония открытия Игр намечена на 26 июля в акватории реки Сены в Париже.

«В 2024 году мы сможем реализовать все, — объяснил свое поведение юноша. — Если женщины имеют право носить брюки, то мужчин не должно возникать проблем, если они выбирают юбки. Федерация дало на это добро».

В начале июня Жоя стал олимпийский послом модного дома Dior. Саша родился в Перте (Австралия) в семье француженки и гражданина Зимбабве. Сейчас у легкоатлета три паспорта, но выступает он за Францию. Помимо спорта, юноша всерьез занимается балетом.

Дизайн парадной формы для сборной Франции на домашние Игры подготовил модный Дом Berluti, которым управляет Антуан Арно, муж российской супермодели Натальи Водяновой. Одежда состоит из брючного костюма темно-синего цвета с рисунком на лацканах жакетов или комплекта с юбкой и лоферами. Критики сравнивали эти модели с униформой стюардесс.

Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.