Американские легкоатлетки возмущены своей олимпийской формой. Они считают ее слишком откровенной
На днях Nike представил форму для американских легкоатлетов на Олимпиаде. Американский производитель спортивной экипировки, помимо сборной США, сотрудничает с командами Германии, Китая, Канады и Уганды. Форма получилась яркой и необычной, однако запуск линейки спровоцировал скандал. Больше всего недовольства — со стороны легкоатлетического сообщества по ту сторону океана. Несколько спортсменок (как из тех, кто выступает сейчас на соревнованиях, так и из тех, кто уже завершил карьеру) назвали представленные комплекты одежды для девушек излишне откровенными и назвали их неуважительными по отношению к девушкам. Но были ли у них действительно причины для возмущения?
Ветераны легкой атлетики беспокоятся из-за глубокого выреза
Объективизация женщин — одна из любимых тем в западном обществе, которая постепенно доходит и до России. Процессы эмансипации и распространение идей феминизма привели к тому, что ранее казавшимися естественными практики становятся недопустимыми. Речь идет о хостес в заведениях общепита, рекламных кампаниях, даже о предметах изобразительного искусства — представлять женщину как предмет для удовлетворения биологических потребностей больше не считается нормальным. Напрямую дискуссия касается и спорта. Ведь есть целые виды спорта, так или иначе построенные на сексуализации спортсменок, будь то гимнастика с обтягивающими купальниками или фигурное катание, где едва ли не каждый второй номер имеет специфические отсылки, несмотря на юный возраст некоторых спортсменок. Кто-то прекрасно понимает причины своей популярности и зарабатывает на привлекательной внешности. Но для многих ситуация — повод для гнева.
Так, недавно не выдержала Лорен Флешман, бывшая чемпионка США в беге на 5000 метров. Она назвала олимпийский костюм, который подготовили для американской сборной в Париж, «неуважительным». Женский вариант легкоатлетической униформы чем-то напоминает купальный костюм — он выполнен без рукавов, с глубоким вырезом в промежности. «Извините, но сколько внимания требуется вашему лобку, чтобы носить что-то подобное на мировой арене? — сказала Флешман в беседе с The Walt Street Journal. — И это ровно в тот момент, когда вы пытаетесь быть максимально свободными, чтобы раздвинуть свои границы и не беспокоиться о каждом движении своего тела». Недовольство Флешман поддержала и другая американка Коллин Куигли, участница Олимпиады-2016 в беге с препятствиями на 3000 метров. «Каждый, кто выступает за сборную США, заслуживает форму, в которой ему не придется беспокоиться о смущении», — заявила Куигли.
Чемпионка в прыжках с шестом назвала закрытые костюмы «мешком для картошки»
Коллин и Лорен переживают, что форма костюма такова, что при определенных движениях тела могут раскрыться те части тела, которые спортсменка явно не хотела бы показывать на весь мир. А контролировать себя во время выступления на Олимпиаде и переживать по поводу возможного конфуза — явно не лучшая характеристика для спортивной одежды. И все же далеко не все считают представленную форму актом неуважения к женщинам. В ее защиту выступила чемпионка Олимпийских игр 2020 года в прыжках с шестом Кэти Мун. «Слышала, что после презентации поступали предложения в духе, почему бы не сшить женщинам форму, аналогичную мужской, — написала она в соцсети. — Но это не выход. Я люблю людей, которые защищают женщин, но у нас есть как минимум 20 различных комбинаций униформы, так что у каждой спортсменки будет выбор».
Мун даже сравнила предлагаемые радикальными феминистками варианты женской униформы с «мешком для картошки» и заявила, что ей приятно видеть себя и свое тело в купальном костюме, так как ее анатомия — это в том числе результат ежедневных тренировок. «Когда вы все подряд называете сексизмом, то все, чего вы добиваетесь, так это дискредитации движения женщин за свои права. И почему вы отказываете другим женщинам в праве носить подобные костюмы?» — продолжает Кэти. Важное уточнение: Мун — персональный атлет Nike, так что ее мнение может быть частью программы компании по продвижению продукта. Директор по инновациям Nike Джон Хок рассказал, что две представленные формы — лишь варианты тех, что будут доступны спортсменам во время Игр, так что беспокоиться раньше времени не стоит.
Придумана отдельная линейка для мусульманок
Тема объективизации женщин точно будет одной из центральных в медиа во время Олимпиады в Париже. И главное при этих дискуссиях — постараться отключить эмоции и сохранять баланс здравого смысла. К примеру, настаивать на купальниках (если девушки сами считают подобную униформу некомфортной) нельзя. Но и запрещать тренироваться при зрителях, как сделали на женском волейболе в Японии, или же контролировать работу операторов, запрещая им снимать «красивых» женщин (о чем стало известно во время ЧМ-2018 по футболу в России), не стоит. Особенно аккуратно стоит подходить к вопросу с одеждой, ведь, помимо прочего, часто включается и культурно-религиозный подтекст. Женщинам из исламского мира и так тяжело пробиться в профессиональный спорт, в современном Афганистане он и вовсе негласно подпал под запрет.
Излишне откровенные наряды, насаждаемые правилами, только усугубляют проблему. Самый яркий пример — фигурное катание, где долгие годы был давно ставший атавизмом запрет на головные уборы. Он пришел из середины прошлого века, когда спортсмены перебарщивали с реквизитом для своих номеров. Однако формально под запрет подпадал в том числе платок, без которого представить на публике девушку из арабской страны едва ли возможно. Чуть ли не в одиночку против консерваторов из Международного союза конькобежцев (ISU) боролась Захра Лари. Захра — практикующая мусульманка и не хотела идти против своей веры. В то же время правила ислама шли против правил ISU. В результате спортсменке пошли на встречу и в регламент ввели соответствующую поправку. Лари, к слову, стала затем одним из лиц рекламной кампании Nike, как и американская фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад. Но неужели слоганы о равноправии были пустыми словами маркетологов?