Вслед за Россией МОК хочет отстранить Индию. Что не так с самой населенной страной мира?

Томас Бах со товарищи готовы отрезать от спорта миллиардный рынок.

Пока Россия и Белоруссия живут уже пятый месяц без международных соревнований, Международный олимпийский комитет повел атаку на еще одну влиятельную мировую державу — Индию.

Международные федерации недовольны изменениями в законах

Индийцы не выигрывают множество медалей на Олимпиадах, но это одна из самых заметных развивающихся стран, и после проведения зимней и летней Олимпиады Китаем было бы логично ждать больших турниров в Индии. Она уже провела юношеский чемпионат мира по футболу, в этом году собирается организовать чемпионат мира среди девушек. Правда, самый популярный вид спорта на полуострове Индостан, крикет, в начале 2000-х был признан МОК видом спорта, но не продвинулся к олимпийской программе. Поэтому Индия заметна в хоккее на траве и в последнее время — в легкой атлетике.

Тем не менее после России лишиться еще и Индии — это уже серьезный кейс (и, кстати, возможность для нас расширить свои альтернативные соревнования). Проблемой стало принятие в стране нового спортивного кодекса. Из-за этого национальные федерации вынуждены перестраивать свою работу, менять уставы и проводить новые выборы президентов. Угроза уже реализовалась для футбола и хоккея на траве: ФИФА намеревается исключить из своего состава Индию, если та быстро не примет изменения, учтя пожелания международного органа. Однако индийская федерация и министерство спорта дошли до верховного суда, где разбираются в нюансах. В частности, в индийской суперлиге на данный момент нет правил выбывания, это закрытая лига, а новые правила предполагают изменения, что не нравится спонсорам. Поэтому тот самый октябрьский чемпионат мира среди девушек под угрозой отмены.

В хоккее на траве схожая ситуация. Местная федерация пообещала провести выборы нового президента в течение 20 недель, однако в январе Индия собирается принимать чемпионат мира, и мир не устраивает, что на время подготовки к турниру в стране де-факто отсутствуют власть и ответственные люди. Так что чемпионат мира могут у Индии забрать.

Индийцы ответили МОК

Наконец, на этой неделе к делу подключился МОК, который отправил в Индийский олимпийский комитет жесткое письмо. Представители комитета по классике выразили озабоченность протекающими в Индии процессами, но при этом пригрозили «принять защитные меры, включая отстранение Индийского олимпийского комитета». В письме ведомство Томаса Баха требует разрешить ситуацию и подтвердить дату выборов «без каких-либо дальнейших задержек».

Интересно, что представители Индии решили немного поиграть в трэшток и ответили МОК. Президент местного олимпийского комитета Анил Ханна, чьи полномочия не признаны международными органами, ответил дипломатично, но довольно нагло по меркам ситуации, в которой оказалась Индия:

«Что я нахожу немного неуместным, так это преждевременное предупреждение о приостановке без предоставления разумных возможностей. Мы неоднократно запрашивали встречу, чтобы определить сроки для разрешения озабоченности МОК. Мы надеемся, что вы любезно предоставите нам эту возможность», — говорится в письме, согласно информации Times of India.

Индийцы также напоминают МОК, что они являются страной закона, возможно, «с лучшей судебной системой в мире». И с самыми скромными чиновниками, очевидно.

Допинг и трансгендеры

В последние годы Индию сотрясли несколько спортивных скандалов. Из-за коррупции в органах власти ее олимпийский комитет уже отстраняли перед Олимпиадой в Сочи, но тогда функционеры успели решить все проблемы до Игр, и страна их не пропустила. Кроме того, в Индии наблюдаются массовые проблемы с допингом: согласно отчету ВАДА, по количеству положительных проб в 2019 году страна уступала только России и Италии, притом что количество тестов было в разы меньше. Многие спортсмены после победы на соревнованиях пропадают, не берут трубки, а тренеры рассказывают, что и не знают своих спортсменов.

Еще одна популярная проблема — трансгендеры и интерсекс-личности, что в Индии контролируется примерно никак. Зато о местной бегунье-бегуне Пинки Приманик сняли целый фильм — и про инъекции мужских гормонов, обвинения в изнасиловании и автокатастрофу. Полный набор.

Словом, если Индия действительно в будущем собирается быть законодателем мод в мировой культуре и спорте, мировым инстанциям надо побыстрее научить страну с лучшей судебной системой нормам поведения. Иначе приход индийцев в международный спорт ознаменуется хаосом. Слава богу, пока, в отличие от китайцев, им просто не до него.