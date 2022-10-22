Австралийские аборигены третируют спорт. Они уже нападали на наших фигуристов, а теперь лишают спорт денег

Спортсмены отказались от 15 миллионов долларов из-за исторических разногласий — это может лишить нетбол олимпийской мечты.

Забавный скандал из Австралии. Мало кому известный за пределами этого континента вид спорта нетбол наконец-то получил шанс на развитие. МОК включил австралийскую разновидность баскетбола в предварительный список олимпийских видов на Играх в Брисбене-2032. А заниматься подготовкой нетбола к своей первой Олимпиаде должна была федерация нетбола Австралии. Для этих целей функционеры искали спонсора и нашли мецената в лице горнодобывающего магната Джины Райнхарт. Ее Hancock Prospecting готовилась выписать чек нетболистам на 15 миллионов долларов, однако сделку разорвали в последний момент из-за очень странных имиджевых рисков.

Отказались от жирного контракта из-за обиды одного игрока

Вряд ли вы когда-либо слышали о таком виде спорта, как нетбол, и тем более натыкались на новости о нем. Но и там кипят страсти. Миллиардер Джина Райнхарт сенсационно разорвала спонсорскую сделку на 15 миллионов долларов с Netball Australia. Это настоящий шок для организации, которая постоянно терпит убытки и не может даже сократить расходы — даже у себя на родине нетбол не приносит прибыль. Федерация нетбола потеряла больше 7 миллионов за последние два года из-за пандемии коронавируса. 15 миллионов на четыре года могли стать финансовым спасением, от поддержки отказался не спонсор, а сама федерация.

Все дело в том, что одна из команд отказалась носить нашивки с логотипом «токсичного спонсора». Игроки клуба Diamonds из высшей лиги нетбола Австралии не хотят ассоциироваться с компанией, которая неправильно трактует вопросы колонизации континента. Капитан этой команды — как раз из рода аборигенов. А отец Райнхарт Лэнг Хэнкок недавно попал в имиджевый скандал. В подкасте одному местному СМИ Лэнг заявил, что аборигены выиграли от приезда в Австралию европейцев, так как те смогли поделиться с ними технологиями и культурой. Такие слова взбудоражили общественность, особенно одного из лидеров австралийского комитета по правам коренных народов Доннелл Уоллама. Он выразил свое неодобрение и призвал к юридическим последствиям для Hancock Prospecting.

Матч по нетболу. Фото Global Look Press

От нападок австралийских аборигенов страдали даже российские фигуристы

С австралийскими аборигенами вообще лучше не шутить. Они обижаются на все что угодно, например, в 2010 году досталось российской танцевальной паре Оксане Домниной и Максиму Шабалину. Фигуристы выбрали к олимпийскому сезону-2009/10 экстравагантный номер в стилистике коренных народов Австралии. Но вместо того чтобы оценить, как россияне постигают (и продвигают в мире) далекую им культуру, австралийцы оскорбились. Россиян обвинили в «краже культуры аборигенов и эксплуатации, а также стигматизации коренного населения материка». Лидер аборигенов штата Новый Южный Уэльс даже требовал от Международного олимпийского комитета снять фигуристов с Игр в Ванкувере. Правда, помимо медийного шума, те выходки ни к чему не привели. А вот у компании Райнхарт, помимо вопросов с защитниками истории, проблемы еще и с экологами. Защитники природы давно выступали против горнодобытчиков в Австралии и этот скандал также не упустили.

В итоге от Hancock Prospecting открестились несколько общественных организаций, а спонсорская сделка с Netball WA была расторгнута еще до того, как вступила в силу. Среди причин такого решения федерация нетбола выделяет следование ценностям инклюзивности и признания роли аборигенов в истории Австралии, а также желание сохранить общность этого спорта и не допускать раскола внутри нетбола. Также функционеры говорят, что компания по-прежнему будет предоставлять краткосрочное финансирование в течение четырех месяцев, пока Netball Australia ищет альтернативного спонсора. Правда, насколько это реально — большой вопрос. А без достаточных средств непонятно, как нетбол сможет претендовать на включение в олимпийскую программу. Пока что эта женская разновидность баскетбола 9 на 9 попала в число возможных претендентов авансом, чтобы порадовать оргкомитет Брисбена-2032. Хотя этот вид спорта не проходит ни по одному из критериев МОК.

У нетбола нет рентабельности, гендерного представительства (тот редкий случай, когда спорт, наоборот, исключительно женский), распространения в мире. А теперь похоже, что нет и будущего. И только из-за того, что отдельные игроки обижаются на слова отца несостоявшегося спонсора федерации. Кстати, помимо нетбола Hancock Prospecting оказывает поддержку Олимпийскому комитету Австралии, федерациям по волейболу, гребле и плаванию. Неужели и эти организации предпочтут отказаться от помощи в угоду изменчивым общественным настроениям?