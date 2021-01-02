Домнину и Шабалина требовали не пускать на Олимпиаду-2010. В чем была их вина?

Вспоминаем самый странный скандал в танцах на льду, разгоревшийся из-за австралийских аборигенов. BLM отдыхает.

В фигурном катании выбор программ часто вызывает бурное обсуждение. Этот вид спорта плотно связан с мировой культурой, поэтому та или другая музыка, образ, костюмы могут задеть чувства определенной социальной группы, либо стать причиной споров об интеллектуальной собственности. Но особый случай, когда такие обсуждения переходят из разряда разговоров в интернете на уровень международного скандала. Так больше 10 лет назад российская пара в танцах на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин чуть было не остались без Олимпиады, на которой неожиданно для многих завоевали медаль.

Хотели отойти от славянских образов

На Олимпиаде 2010 в Ванкувере россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин представили очень необычный оригинальный танец (по правилам тех лет в танцах было три программы — обязательный танец, оригинальный танец и произвольный танец). Музыку для оригинального танца в олимпийский год пара взяла из австралийских национальных мотивов, а в качестве костюма Оксана и Максим показали настоящее с шоу с демонстрацией образов коренных жителей зеленого континента практически в полном обличии.

Идею придумала их тренер Наталья Линичук. Она считала, что пара в последнем сезоне была немного безликой и хотела на Олимпиаде показать запоминающийся образ. Она предложила на выбор либо шотландскую национальную мелодию, либо австралийскую. Домнина и Шабалин сначала отнеслись к идее Линичук со скепсисом, но потом решили, что хоть программа и странная, но она им подходит. Им надоело, что после выступлений под славянские мотивы все их ассоциируют с типично русскими образами, и решили рискнуть.

Дебютное представление в Санкт-Петербурге на преодолимпийском чемпионате России вышло удачным с точки зрения результата, но не с точки зрения реакции публики. Журналисты и зрители были в недоумении, на которое Оксана отреагировала резко. «А мы и рассчитывали, что наш танец будет вызывать удивление», — сказала она и рассмеялась.

По концепции программы Максим был опытным вождем, а Оксана — молодой аборигенкой, которая всему учится у своего вожака и, судя по всему, постепенно в него влюбляется. «Я хорошо себя чувствую в этом образе, потому что во мне живет маленький бесенок», — отмечала Домнина.

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Фигуристов обвинили в плагиате и неуважении к ценностям местных жителей

Выступление на ЧР не произвело большого интереса в мире — в те годы за внутренними российскими соревнованиями еще не следила вся планета, как это происходит сейчас. А вот выход пары с танцем аборигенов на чемпионат Европы в Таллине вызвал уже серьезное обсуждение как среди специалистов, так и среди болельщиков.

Были как поклонники этого номера, так и те, кто считал его безвкусицей. Но рассуждения о правильности передачи образа и органичности такой нетривиальной этники на льду прервала петиция самих австралийских аборигенов с требованием к МОК не пускать Оксану и Максима на Олимпиаду. Они обвиняли россиян в плагиате их народного танца и неуважении к их традициям.

«Это очень оскорбительно. Мы рассматриваем это как кражу (элементов) культуры аборигенов, и это еще один пример эксплуатации аборигенов Австралии», — заявил тогда в интервью агентству Reuters старейшина совета аборигенов австралийского штата Новый Южный Уэльс Сола Беллеар.

Беллеар в связи с инцидентом обратился к послу России в Канберре, аналогичное письмо было отправлено и в МОК с требованием от международного олимпийского комитета не допускать пару до соревнований. В своем заявлении Беллеар написал, что танец был украден у австралийцев и использован без их разрешения и без консультации с соответствующими племенами. «Это открытое воровство нашей культуры и идентичности», — говорил Беллеар".

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Более того, Сола заявил, что пара оскорбила коренных австралийцев тем, что переврала сюжет танца. Движения Домниной и Шабалина скопировали с традиционной церемонии этого племени, в которой могут принимать участие только представители одного пола.

Серьезного развития ситуация, правда, не получила. Линичук же парировала австралийцам тем, что «танец аборигенов» есть в списке разрешенных к использованию танцев Международного союза конькобежцев (ISU). А связь конкретно с Австралией она и вовсе опровергла, заявив, что эпоха, которую демонстрируют Оксана и Максим была еще задолго до формирования современных континентов. «И вообще, по одной из версий жители Австралии пришли на свою землю из Азии», — добавила она.

«Танец аборигенов» принес паре бронзу Олимпиады и стал концом карьеры

С этим танцев пара выиграла чемпионат Европы, а затем и взяла «бронзу» на Олимпиаде в Ванкувере. Этот результат был большим успехом, поскольку Максима продолжала беспокоить старая травма. Несколько раз случались рецидивы, а непосредственно перед стартом Игр уверенности в поездке в Канаду фигуристов не было ни у кого.

Тем не менее, Шабалин нашел в себе силы и выступил на Олимпиаде с Домниной практически безукоризненно. Это был последний их совместный турнир, практически сразу после Ванкувера из-за проблем со здоровьем Максим завершает карьеру и их восьмилетний путь в спорте с Оксаной.

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Пара Домнина — Шабалин всегда была особенной. Она быстро стала одной из самых перспективных в мире. Оксана и Максим стали выступать вместе в 2002, а уже в 2003 выиграли юниорский чемпионат мира. Через год — серебро на взрослом чемпионате России, еще через год первый раз победили на этом турнире.

Такой прогресс в сжатые сроки для танцев на льду большая редкость, поэтому на пару всерьез рассчитывали и на крупных международных стартах. Первым серьезным достижением стало серебро на чемпионате Европы 2007, но дальше развить успех помешала серьезная травма Максима. Им часто приходилось пропускать крупные старты, два года подряд они пропускали чемпионаты России. Тем не менее, в 2009 они выиграли чемпионат мира, завоевав по итогам своей карьеры медали высшей пробы на всех турнирах, кроме Олимпиады.

После спорта нашли любовь в «Ледниковом периоде»

После завершения карьеры Максим сначала устроился в Федерацию фигурного катания России, став членом исполнительного комитета федерации. Он работал тренером по танцам на льду, но больше его интересовали крупные телепроекты — «Лед и пламень», «Болеро», «Ледниковый период». Общаясь с людьми из мира кино на одной из вечеринок он познакомился с актрисой театра и кино Ириной Гриневой, на которой вскоре женился.

Постепенно мир кинематографа затягивал и самого Максима — он решил попробовать себя в качестве режиссера. Сейчас он занят авторским короткометражным кино, но со временем не против попробовать себя и в массовом жанре. Его первой серьезной работой стала драма «Умри, Джульетта!». В главной роли, естественно — жена Гринева. Место действия — ледовый каток. Вторая заметная картина Шабалина — «Времена года» о трагической жизни одной танцовщицы. По словам Максима он был на одной из репетиций в Мариинском театре и так впечатлился работой девушек, что это вдохновило его на создание кино.

Домнина после карьеры также попробовала себя тренером и функционером в федерации, но ее тоже больше интересовало появление на ТВ и выступления в шоу. Как и Максим, она была в «Ледниковом периоде», и с ним тесно связана история ее семейной жизни. Сразу после спорта Оксана сблизилась Романом Костомаровым и родила ему дочку Анастасию. Но отношения были сложными, предложение Костомаров ей не делал (несмотря на рождение дочери), и в итоге в декабре 2013 Домнина объявила о расставании с олимпийским чемпионом.

Оксана несколько месяцев встречалась с актером Владимиром Яглычем. Роман был ярким, но недолгим — уже к весне Домнина вернулась к Костомарову, а в апреле 2014 они наконец-то поженились. После этого у супругов родился сын Илья.