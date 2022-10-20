В мировом спорте новый маргинальный русофоб. Президент НОК Дании устроил антироссийское шоу на сессии АНОК

В списке хейтеров российского спорта прибыло. Изучаем пополнение.

Не только Томас Бах отличился на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая проходит в корейском Сеуле. Глава МОК сделал ряд ожидаемых и противоречивых заявлений, но его выступление не сравнимо с поведением президента Национального комитета Дании Ханса Наторпа, который устроил настоящее русофобское шоу.

Датчане еще до начала генассамблеи продемонстрировали особое отношение к России, настаивая на отстранении представителей этой страны от участия в мероприятии. Всего 11 стран выступили против приглашения россиян — об этом заявили делегации Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Эстонии, Швейцарии, Черногории, Косова, Гренландии и Фарерских Островов. Однако, как и в недавней истории с конгрессом FIG и норвежцами, ничего у них не получилось.

Не возражали против присутствия нашей делегации представители Португалии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины. Но представители НОК Дании пошли дальше — и их не смущает даже критика со стороны главы МОК Баха.

Демонстрация

Президент НОК Дании Ханс Наторп был в числе тех, кто выступал против возвращения российских спортсменов на международные старты. «Мы не считаем, что русские должны быть в международном спорте, ни на каком уровне. Ни на уровне лидера, ни политика, ни спортсмена. Я не откажусь от нашего мандата и права слова. Важно, чтобы мы присутствовали, принимали участие в дискуссиях и говорили то, что думаем», — заявил Наторп DR.

На это высказывание уже отреагировал Томас Бах — он раскритиковал призыв датского представителя о недопуске представителей России на мероприятие в Сеуле: «Здесь нет «русских», здесь нет «датчан», здесь нет «немцев», нет «аргентинцев». Для нас они спортсмены, спортивные организации. Мы не будем грести всех под одну гребенку из-за действий их правительств».

Но Наторп не унимался и еще до старта генассамблеи пообещал, что может договориться со своими коллегами из других стран о способе бойкотирования выступления России на АНОК. «Мы стараемся привлечь как можно больше стран. Можно представить, что мы устроим дипломатическую забастовку, как вы видели в ООН, когда мы покидаем зал, если русским дают время выступить», — заявил Наторп.

Но пока демарш устроил только сам президент датского НОК — покинул зал заседания во время выступления главы ОКР Станислава Позднякова. «Я уважаю тот факт, что Поздняков является председателем комитета по культуре и образованию. Если бы он сохранил это в контексте АНОК, я бы остался, но я счел видеопрезентацию неприемлемой для России пропагандой, поэтому решил покинуть зал», — так объяснил свое поведение датчанин.

Ханс Наторп. Олимпийский комитет Дании

Маргинал

Безусловно, такая акция протеста не могла остаться незамеченной. Глава ОКР Станислав Поздняков назвал поступок Наторпа маргинальной риторикой. «Первый день генеральной ассамблеи АНОК выдался непростым. Как и ожидалось. Звучала и маргинальная риторика в адрес России от отдельных участников мероприятия. Однако главный итог, на мой взгляд, — это позиция подавляющего большинства НОКов о недопустимости дискриминации спортсменов по политическим мотивам. Она прозвучала достаточно четко. Это подтвердил и президент МОК Томас Бах, который дал убедительный ответ на радикальные выпады в адрес россиян и белорусов», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не удивлен таким инцидентом. Он также отметил, что отдельные представители продолжат демонстрировать свое отношение к России подобным образом. «Может, у них живот заболел, им надо было срочно выйти. Вышли и вышли, в чем проблема-то? Они предлагали исключить нас из олимпийского движения. А вы думали, что они будут сейчас Позднякову каравай дарить, обед предлагать? Конечно, нет. Они и дальше будут таким образом демонстрировать свое отношение к России. Но я не считаю, что нам нужно по этому поводу заморачиваться. Нам нужно продолжать общаться, переубеждать и по-прежнему быть частью мирового олимпийского движения», — заявил Губерниев «СЭ».

Позиция

Сам 58-летний Наторп — бывший спортсмен. Он был участником летних Олимпийских игр 1988 года в парусном спорте в классе «470» (занял 21-е место). Главой Национального олимпийского комитета Дании Ханс стал 21 июня 2021 года. А до этого долгое время был председателем федерации парусного спорта страны.

Свою активную русофобскую позицию чиновник проявил от лица НОК Дании. Датчане, как и норвежцы, были в числе первых, кто еще в феврале 2022 года призвал к немедленному отстранению России и Белоруссии на всех уровнях международного спорта. Хоть Наторп и отметил — спортсменов ему искренне жаль.

«Ситуация на Украине глубоко затрагивает всех нас. Россия не должна продолжать использовать спорт в качестве платформы для своих посланий. Наш призыв к немедленному отстранению направлен на власти страны, а не на спортсменов. Мне жаль их, но сейчас это невозможно изменить», — заявил в феврале глава НОК Дании.

Спустя почти полгода, в июне, Наторп вновь высказался о ситуации. В этот раз достаточно осторожно и без всякой конкретики. Это произошло в рамках дискуссии Play the Game с участием и представителей других стран. «Спорт не происходит в вакууме. Мы должны сесть стол переговоров и выбрать тактику поведения. Не все страны являются устоявшимися демократиями, которые думают так же, как и мы. Если мы не примем меры, это сделает кто-то другой», — заявил глава НОК Дании.

Доминик Гашек. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Отряд

Ханс Наторп пополнил список представителей других стран, которые позволяют себе русофобские высказывания. Не так давно олимпийский чемпион швед Себастьян Самуэльссон вновь прошелся по России, отметив, что по-прежнему не видит причин для допуска наших спортсменов до международных стартов. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо тоже дал понять, что придерживается своей изначальной антироссийской позиции.

Легендарный вратарь «Детройта» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек за последние несколько месяцев несколько раз выступал с серией антироссийских комментариев. Среди них был и призыв в адрес Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приостановить контракты с нашими хоккеистами.

Помимо текущей мировой ситуации, русофобы не упускают возможности пройтись и по одной из самых острых и болезненных тем для отечественного спорта. Американская пловчиха Лилли Кинг помимо дерзких высказываний о своей сопернице Юлии Ефимовой допускала и другие резкие заявления о российском допинге в целом.

А немецкий журналист Хайо Зеппельт посвятил этой теме целую серию фильмов — и до сих пор периодически напоминает о себе. Чего только стоят высказывания Ричарда Макларена в фильме немца о необходимости возвращения российского спорта. Но Зеппельт уже ветеран так называемого хейта в адрес России. Как и глава USADA Трэвис Тайгарт, который с 2015 года позитивно оценивает все без исключений решения о наказании россиян по антидопинговой линии и критикует все послабления или оправдательные приговоры нашим спортсменам.

В общем, отряд русофобов пополнился очередным «бойцом». Но примечательно то, что демарш Наторпа остался единственным в первый день АНОК. Пока никто не последовал его примеру. Генеральная ассамблея АНОК будет проходить до 21 октября, а в ней задействованы все 206 олимпийских комитетов мира.