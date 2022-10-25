«Вперед, за золотом в сексатлоне». Как МОК судился с журналом Playboy

Организаторы Игр-2004 не поняли эротического креатива и обиделись из-за «непристойного переосмысления олимпийской символики».

Олимпийские игры 2004 года в Афинах навсегда войдут в историю как очень странные и неоднозначные. Были удивительные спортивные результаты, и допинговые скандалы, и проколы организаторов. Например, американская баскетбольная «Дрим тим», за которую выступали такие звезды, как Леброн Джеймс, Аллен Айверсон, Тим Данкан и Кармело Энтони, внезапно проиграла в полуфинале аргентинцам. А в бейсболе сборная США вообще не отобралась на Игры, хотя ради нее этот вид спорта и включили в олимпийскую программу. Зато впервые золото Олимпиады завоевали такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты и Китайский Тайбэй.

Ради того чтобы пропустить тестирование на запрещенные вещества, греческие легкоатлеты-спринтеры Костас Кендерис и Катерина Тану инсценировали аварию, а метатель молота из Венгрии Роберт Фазекаш вообще был пойман на допинг-контроле с искусственным пенисом. В ходе мужского марафона на лидера — бразильского бегуна Вандерлея де Лиму — напал зритель в шотландском килте, оказавшийся сумасшедшим священником. А во время соревнований по прыжкам в воду канадский болельщик Рон Бенсимон нарядился в балетную пачку, пробрался на вышку и сиганул с нее в бассейн.

И это были еще цветочки.

Кадр открытия Олимпиады-2004 в Афинах. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ» Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

2004 секунды экстаза

Помимо прочих скандалов, Афины-2004 запомнятся невероятной историей, связанной с августовским выпуском греческой версии мужского журнала Playboy, на котором обнаженные сексапильные модели позировали со спортивным инвентарем и олимпийскими кольцами. Ко всему этому, на обложке скандального номера был опубликован переделанный олимпийский лозунг «Быстрее, выше, обнаженнее». Также внутри журнала можно было найти такие статьи, как «2004 секунды экстаза», «Как добиться улучшения результатов в постели», а также самая смелая — «Вперед, за золотом в сексатлоне». Любому понятно, что это игра слов, обыгрывающая спортивную и олимпийскую тематику.

Разумеется, МОК был не в восторге от подобной «рекламы». Во-первых, это было нарушение коммерческих прав на олимпийские символы. А во-вторых — покушение на святое: целомудренность Игр. Организаторы ОИ-2004 через суд потребовали изъять из продажи весь тираж печатного издания, а также взыскать штраф с редакции Playboy за непристойное переосмысление олимпийской символики. По мнению спортивных чиновников, данный номер очернял для мирового спортивного сообщества саму идею Олимпийских игр, а также опошлял легендарный олимпийский лозунг «Быстрее, выше, сильнее», которому в тот год исполнилось 120 лет. Помимо этого, оргкомитет посчитал оскорбительным идею использовать олимпийские кольца для прикрытия интимных мест девушек.

Логотип журнала Playboy. Фото Global Look Press

Победа за Playboy

По словам главного редактора греческого Playboy Гиоргоса Кипариссиса, многие из фотографий являлись переизданием известных снимков популярных фотографов и у его журнала не было умысла высмеивать олимпийские символы или сами Игры. Как говорил журналист, тот выпуск включал в себя множество полезных спортивных статей. Просто они были поданы в развлекательном формате.

Несмотря на существенные претензии со стороны организаторов афинской Олимпиады, греческий суд не пошел навстречу оргкомитету Олимпийских игр, отклонив их иск к Playboy. По результатам судебного процесса было решено не отзывать августовский тираж журнала из продажи. Единственной победой в суде для МОК стал запрет для печатного издания впредь использовать олимпийскую символику в будущих выпусках. В одном можно быть уверенным точно — не такую Олимпиаду представляли себе ее организаторы.

Хотя если учесть, что Игры-2004 стали одной из причин страшного экономического кризиса, который обрушился на Грецию в 2010 году и до сих пор толком не преодолен, можно сказать, что голые девушки с сексатлоном — это был совсем не позор, а в чем-то даже провод для гордости.