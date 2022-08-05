На Олимпиаде могут появиться картинг и фрисби. Что бы сказал об этом Кубертен?

МОК продолжает неоднозначные эксперименты.

На Олимпиаде в Токио мы уже удивлялись соревнованиям по скейтбордингу и софтболу, а в Париже ждем дебюта брейк-данса. Но на этом Международный олимпийский комитет и не думает останавливаться. Сейчас идет обсуждение будущих дисциплин Игр 2028 года в Лос-Анджелесе, и проекты чиновников могут повергнуть в шок. Картинг, фрисби, текбол и самбо уже совсем скоро могут получить равный статус с классическими дисциплинами. Больше всего удивляет, конечно, попытка МОК договориться с автоспортом. Включение в программу Олимпиады электрокартинга будет настоящей революцией, ведь ранее основным принципом олимпизма считалось проявление человеком его физической силы и выносливости.

Ради автоспорта пришлось убирать вековое правило Кубертена

Олимпийский девиз «Быстрее. Выше. Сильнее» доживает, возможно, свои последние дни. И дело не в том, что в него добавили инклюзивное «Вместе». Проблема в том, что уже через шесть лет в США на Олимпийских играх будет битва не людей, а моторов. А конкретно — электромоторов. Автоспорт, крикет и карате вошли в число девяти видов спорта, приглашенных на конгресс оргкомитета Игр в Лос-Анджелесе. На этом конгрессе представители дисциплин должны выдвинуть свои доводы для включения вида в программу Олимпиады. Также выслушают чиновников от бейсбола-софтбола, лакросса, брейк-данса, кикбоксинга, сквоша и даже такой экзотической дисциплины, как флаг-футбол (разновидность американского футбола). В шорт-листе также самбо, летающий диск (фрисби) и текбол. Но по ним работа с профильными федерациями пока приостановлена, и на это мероприятие их не пригласили.

Портал Inside the Games утверждает, что на данный момент рано говорить, какой конкретно вид спорта попадет в список олимпийских дисциплин, а также какой конкретно подвид автоспорта интересует сейчас МОК, но ожидается что Международная федерация автоспорта (FIA) представит дорожную карту по адаптации к олимпийским стандартам картинга. В целях соответствия принципам устойчивого развития это будет электрокартинг. Это настоящая революция, ведь автоспорт боролся за свое право быть представленным на Олимпиаде больше века. В первый и последний раз соревнования по автоспорту были в программе Игр 1900 года в Париже. И то это была скорее показательная дисциплина, не входящая в официальный список видов спорта, поэтому легитимность разыгранных медалей до сих пор вызывает жаркие споры. Дальнейшему развитию моторных дисциплин на Играх противился их создатель барон Пьер де Кубертен.

Электрокартинг уже проверили «на детях»

Последней попыткой технических дисциплин найти свое место в олимпийской семье можно назвать включение водно-моторного спорта в программу Игр в 1906 году. Организаторы Олимпиады в Афинах сделали это без ведома Кубертена, после чего по его инициативе в Олимпийской хартии долгие годы был прямой запрет на любые развлечения с моторами. «Олимпиада — это битва людей, а не машин», — уверял Пьер. На сухом юридическом языке это звучало так: «Виды спорта, дисциплины или соревнования, результаты которых в значительной степени зависят от механического движения, неприемлемы». С этим тезисом всегда спорили велоспорт, бобслей и стрелковые дисциплины, но там хотя бы можно было найти контраргументы о значительной роли спортсмена и контроле за инвентарем. Однако с 2012 года чиновники МОК не ограничены подобными запретами. Соответствующая статья Олимпийской хартии была удалена, а Международная федерация автоспорта получила лицензию МОК.

Президент МОК Томас Бах. Фото Global Look Press

То есть технически добавить автоспорт на Олимпиаду могли еще 10 лет назад. Все это время между FIA и МОК шли тяжелые переговоры. В какой-то момент казалось, что они уже зашли в тупик и реального продвижения вопроса не будет. Первой ласточкой их сотрудничества стал турнир по электрокартингу на Юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018-м. ЮОИ для МОК — экспериментальная площадка, на которой можно без особых репутационных рисков проверить самые безумные идеи. Карате, брейк-данс и скейтборд получили олимпийскую лицензию как раз после проверки на молодежи, как и баскетбол «3 на 3». Так что и у автоспорта шансы достаточно высокие, тем более отзывы очевидцев в основном положительные. Самое главное, принцип соперничества людей в Аргентине удалось сохранить. Все пилоты соревновались на одинаковых картах и даже не могли сами их обслуживать.

Эксперименты в ущерб классическим дисциплинам

Если технический фактор в картинге будет минимальным, а на первое место выйдет мастерство пилота, то почему бы и нет? В конце концов, без велоспорта мы ведь не можем представить себе Олимпиаду. Тем более с картинга начинали практически все звезды автоспорта, в том числе и пилоты «Формулы-1». Кто знает, может, кто-то из них даже рискнет вернуться в карт ради олимпийской славы? Следом за картингом FIA обсуждает с МОК перспективы ралли. Здесь виден потрясающий маркетинговый потенциал. Представляете, сколько будет стоить эксклюзивный контракт МОК с автопроизводителем? Ведь очевидно, что он будет одним — соревнования должны проходить на одинаковых автомобилях. Сам автоспорт от такого сотрудничества также сможет подчерпнуть много нового, ведь в последние годы особенно в «Формуле-1» мы видели, как роль пилота в сравнении с ролью конструкторов и механиков падала.

Гораздо больше вопросов вызывают другие экспериментальные дисциплины, которые вводят, похоже, исключительно ради количества. Попытка привлечь молодежную аудиторию не срабатывает — рейтинги трансляций скейтбординга об этом говорят красноречиво. А кто будет всерьез следить за сквошем и фрисби? Еще напрягает тенденция «одноразовых» дисциплин, которые внезапно появляются и исчезают. Так, карате было в Токио, но его не будет в Париже. В Париже будет брейк-данс, но на Играх в США его пока не утвердили. В конце концов, на Олимпиаде в 2032 года австралийцам разрешили добавить местную вариацию баскетбола — нетбол. При этом эксперименты идут в ущерб классическим видам. В списке «на выход» сейчас стоят бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье. Спорт явно не будет прежним, а вот к чему приведут такие радикальные реформы — покажет только время.