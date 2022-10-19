Бах призвал Запад отказаться от бойкотов. Шри-Ланка выступила за снятие санкций с России

При этом глава МОК пока не готов допустить россиян на международные старты.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал ряд противоречивых заявлений на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая проходит в корейском Сеуле. С одной стороны, высокопоставленный чиновник призвал международные федерации не снимать санкций с российских и белорусских спортсменов. С другой — раскритиковал тех, кто «подрывает единство олимпийского движения», намекая на бойкоты различных спортивных мероприятий с участием россиян. Еще одним ярким событием заседания стало выступление генерального секретаря НОК Шри-Ланки Максвелла да Сильва, который предложил вернуть наших атлетов на мировую арену.

Выбирайте путь единства и мира

«Я призываю каждый НОК, пожалуйста, не подрывайте единство олимпийского движения, — сказал в своем выступлении Бах. — Выбирайте путь единства и мира и не забывайте о нашей политической миссии. Прежде всего, вы — члены спортивной семьи. И помните, что ваши спортсмены также могут стать теми, кто подвергнется санкциям по политическим причинам. Нам нужно действовать очень активно, и для этого мы должны убедить политических руководителей, что спорт должен стать чем-то, что объединяет нас, несмотря на все споры и различия. Как поется в песне — дайте миру шанс. Многие из вас выражают надежду и даже уверенность в том, что спорт может сделать вклад в уменьшение конфронтации».

Эти слова были в первую очередь адресованы национальным олимпийским комитетам тех стран, которые устроили демарш из-за участия в генассамблеи делегации Олимпийского комитета России. ОКР формально не отстранен от работы в МОК, так что не пускать наших представителей в Сеул было нелогичным. Глава российской организации Станислав Поздняков вообще был приглашен на заседание исполкома АНОК на правах председателя комиссии по культуре и образованию. При этом, по информации Inside the Games, против участия в ассамблее россиян выступили делегации Швейцарии, Черногории, Косова, Эстонии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Гренландии и Фарерских островов. А Олимпийский комитет Латвии вообще объявил АНОК бойкот, не приехав в Сеул.

Ранее стало известно, что конгресс Международной федерации гимнастики (FIG), который пройдет в ноябре в турецком Стамбуле, из-за присутствия на нем делегатов из России и Белоруссии намерены бойкотировать чиновники из Норвегии, Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Италии и Нидерландов. Кроме того, лыжники из Норвегии и Швеции заявили, что в феврале будущего года не приедут на чемпионат мира в Словению, если туда допустят россиян. Правда, Международная лыжная федерация сразу сказала, что не станет отменять санкции против России до тех пор, пока от них не откажется МОК. А Томас Бах, судя по его выступлению, совсем не спешит это сделать.

Томас Бах. Фото Reuters

Время убрать санкции пока не наступило

В Сеуле глава МОК заявил, что время для отмены скандальных рекомендаций МОК по недопуску спортсменов из России и Белоруссии на международные старты пока не пришло. Почему — осталось загадкой, поскольку заявления Баха получились довольно путанными. «Мы по-прежнему рекомендуем не разрешать российским и белорусским спортсменам принимать участие в каких-либо международных состязаниях, — сказал чиновник. — Нам было необходимо это сделать, хотя это удалось с большим трудом. К сожалению, защитные меры затрагивают спортсменов и официальных лиц спорта, которые не несут ответственности за политику своих правительств. Эта ситуация ставит нас в очень сложное и неразрешимое положение. Но время убрать санкции пока не наступило. Продолжайте следовать санкциям и придерживаться защитных мер».

«Мирные соревнования являются основой нашей миссии, но в этой ситуации единственным способом защитить эту миссию было рекомендовать неучастие спортсменов только из-за их паспорта, — продолжил Бах. — Меня спрашивают, почему эти санкции не распространяются на российские и белорусские спортивные организации. Отвечаю: санкции могут и должны вводиться только в отношении тех, кто несет ответственность за какое-то действие. Конфликт на Украине не был начат гражданами России, российскими атлетами, ОКР или членами МОК из России. Если бы любой спортсмен и любой чиновник отвечал за решения своих правительств, многие из вас не смогли бы присутствовать на данной ассамблее. Ведь некоторые страны-участницы находятся в конфликте друг с другом. Мы сопротивляемся политизации спорта и не хотим становиться более политизированными, чем сами политики».

Флаг Шри-Ланки. Фото Global Look Press

Напомню, что ранее глава МОК многократно допускал подобные многослойные изречения, которые с одной стороны давали надежду россиянам на скорое возвращение на международную арену, с другой — не подставляли Баха под критику западных СМИ. Очевидно, что такое лавирование — это высочайший класс. Но для нас важны не словесные ухищрения чиновника, а реальные перспективы снятия санкций. А они пока очень туманны. Олимпийский босс дал понять, что не будет возражать, если какие-то международные федерации захотят ослабить удавку санкций. От них, в частности, отказалась Международная федерация бокса. Правда, у этой организации пока что другие сложности с МОК, связанные с отсутствием признания.

Тем временем, в ходе Ассамблеи генеральный секретарь НОК Шри-Ланки Максвелл да Сильва выступил в поддержку российских и белорусских спортсменов, предложив внести поправки в Олимпийскую хартию для укрепления единства всего движения и снять санкции с российских и белорусских спортсменов. Однако пока нет информации о том, имело ли это заявление хоть какие-то последствия.