Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок. Но сумма может вызвать вопросы

Впервые за 16 лет российским призерам Игр вручат не машины, а денежные гранты.

Фонд поддержки олимпийцев России (ФПОР) объявил об изменении традиции вручения чемпионам и призерам Игр дорогих иномарок по итогам Олимпиад. Торжественная церемония передачи машин героям спорта с 2006 года проводилась в Москве восемь раз — обычно сразу после приема у главы государства. Однако на сей раз вместо авто победители и призеры Пекина-2022 получат денежные выплаты, сопоставимые с государственными премиями. Скорее всего, речь идет о следующих суммах: 4 миллиона рублей — для чемпионов, 2,5 миллиона рублей — для серебряных призеров, 1,7 миллиона рублей — для бронзовых.

Почему принято такое решение

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам зимних Олимпийских игр в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФПОР. Данное решение затронет 68 участников Игр (25 из них — хоккеисты). По итогам ОИ-2022 у нас 15 олимпийских чемпионов, 41 серебряный призер и 12 бронзовых.

Негосударственный фонд поддержки олимпийцев создали и финансируют самые успешные российские предприниматели. Чемпионы Олимпиады-2020 получили автомобили BMW. За золото или за несколько наград — модели X5 стоимостью около шести миллионов рублей, за серебро — Х3, за бронзу — тоже Х3, но чуть ниже уровнем, стоимостью 3-4 миллиона рублей.

Сейчас эти иномарки наверняка стоят еще дороже. За 4 миллиона рублей новый BMW X5 точно не купишь. С другой стороны, Фонд поддержки олимпийцев накануне Игр не давал никаких обещаний. Вообще, подарки от этой организации ранее всегда становились сюрпризом. Например, чередовались марки машин. За 16 лет сменились четыре производителя. Предпринимались также попытки разделить подарки на «мужские» и «женские», но в конечном счете было решено производить градацию в соответствии с результатами и стоимостью машины.

Символ жизненного успеха?

Если же отбросить в сторону вопросы о стоимости подарков, то надо признать, что вариант с денежными выплатами во многом удобнее. Все-таки машина — презент довольно громоздкий, доставляющий не только радость, но и серьезные хлопоты. Содержание элитной иномарки требует немалых денег, и это по карману только самым высокооплачиваемым спортсменам. При этом попытка продать подарок на колесах порой ставила атлетов в неловкое положение перед болельщиками. Многие считали, что авто — это не просто средство передвижения и личная собственность, но некий символ вроде медали. Поэтому его продажу трактовали как проявление неуважения к дарителям.

Спортсмены с такой трактовкой обычно не согласны, и на этом фоне звучали предложения усовершенствовать способ премирования олимпийцев. Говорилось, например, если 10-15 лет назад дорогие машины выглядели как воплощение грез наяву, то сейчас они не являются безусловными символами жизненного успеха. Кроме того, такой подарок подходит далеко не всем — например, в 2018-м машину получила 15-летняя на тот момент фигуристка Алина Загитова, у которой долго не было возможности пользоваться иномаркой лично. Переход на денежные гранты вместо подарочных машин во многом напрашивался. Впрочем, на этот счет есть самые разные мнения.

— Я считаю, что призерам Олимпиады надо дарить квартиры, — заявил «СЭ» председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Это недвижимость, социальная ответственность государства перед спортсменами, которая будет цементирующим вознаграждением. С деньгами может случиться все что угодно. А недвижимость станет привязывать к родной стране и городу. Это даст возможность создать семью, заниматься спортом, тренерской работой и так далее. Как раз то, что нужно молодым ребятам. Деньги — тоже хорошо, но квартира больше всего облегчит жизнь спортсменам.

Не вижу абсолютно никакой проблемы

— Если бы был выбор между машиной и деньгами, то, учитывая нынешнюю ситуацию на рынке, я бы выбрал, конечно же, машину, в особенности это актуально для моей семьи, — отреагировал на новости призер Олимпиад-2018 и -2022 фристайлист Сергей Ридзик. — Даже если не брать в расчет мои слова, то машина все-таки стала традицией. А сейчас традицию нарушили. Может, на эту сумму получится купить что-то серьезное, например тот же автомобиль. Ну или на что хватит денег. Печально, конечно, летним олимпийцам выдали машину, а зимним — нет.

— Ничего страшного. Нас же все равно поддерживают. Большое спасибо! — высказался в разговоре с «СЭ» призер Олимпиад-2018 и -2022 в шорт-треке Семен Елистратов.

— Я же не ради автомобилей прыгаю на лыжах с трамплина, — отметила призер ОИ-2022 Ирина Аввакумова. — Ничего страшного, это же не главная цель и задача в моей жизни. Ситуация такая, окей. Нет машин и нет, ничего страшного. У меня уже есть автомобиль. Не вижу абсолютно никакой проблемы.

— Конечно, разница между машинами и деньгами есть, — приводит слова тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко «РБ Спорт». — Я думаю, все должны понимать, почему так происходит. Как говорится: «Дареному коню в зубы не смотрят». Да, раньше давали машины — было здорово, но сейчас дают компенсации. Сейчас сложилась такая ситуация в стране. Это же произошло не из-за чьей-то воли поменять машины на деньги. Думаю, олимпийцы будут рады и денежным компенсациям.

Ожидается, что торжественный прием победителей и призеров Олимпиады-2022 с участием членов правительства РФ состоится 26 апреля. Напомним, что Игры в Пекине прошли с 4 по 21 февраля этого года.