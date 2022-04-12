Станислав Поздняков: «Считаем неприемлемой политизацию спорта»

Президенты Олимпийских комитетов КНР и России обсудили актуальные вопросы в формате видеоконференции.

12 апреля состоялась видеоконференция с участием министра спорта Китая, президента Олимпийского комитета Китайской Народной Республики (ОКК) Гоу Чжунвэня и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Гоу Чжунвэнь высоко оценил твердую поддержку Олимпийских игр в Пекине российской стороной, поздравил российских спортсменов с тем, что Команда ОКР заняла второе место в медальном зачете, и выразил признательность российскому спортивному сообществу за вклад в тренировки и подготовку китайских спортсменов к Играм.

В ходе встречи Гоу Чжунвэнь выразил надежду на дальнейшее расширение двусторонних спортивных отношений и сотрудничества в рамках «Года спортивных обменов между Китаем и Россией 2022-2023», чтобы внести больший вклад в укрепление взаимопонимания и дружбы между спортивными сообществами и народами двух стран.

Станислав Поздняков (в центре). ОКР

Станислав Поздняков поздравил своего китайского коллегу с успешным проведением Олимпийских игр 2022 года, вопреки всем сложностям, вызванным глобальной пандемией, а также с высокими результатами китайских спортсменов в зимних видах спорта. Глава ОКР подчеркнул готовность активизировать спортивные обмены с ОКК, расширять и углублять спортивное сотрудничество между двумя странами, которое, как ожидается, принесет весомые результаты.

Станислав Поздняков также рассказал о тренировочном и соревновательном процессах российских спортсменов. Гоу Чжунвэнь, в свою очередь, выразил надежду, что спорт продолжит играть свою уникальную роль для укрепления взаимопонимания и дружбы, а также для содействия солидарности и миру.

— В первую очередь поздравил коллег с успешным проведением XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине, — отметил глава ОКР. — Соревнования стали одним из самых ярких и запоминающихся событий в области спорта за последнее время. Работа, проделанная Организационным комитетом Игр, впечатлила весь мир: превосходные арены и стадионы, потрясающие волонтеры, а также высокий уровень организации не оставили олимпийское движение равнодушным.

Кроме того, обсудили дальнейшие шаги по реализации меморандума о сотрудничестве, подписанного между ОКР и НОК КНР три года назад. Это особенно актуально, поскольку 2022 и 2023 годы объявлены «Годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта».

Президенты Олимпийских комитетов КНР и России обсудили актуальные вопросы в формате видеоконференции. ОКР

В рамках рабочей встречи, состоявшейся в Пекине в феврале, президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отмечали, что физическая культура и спорт являются крайне важным аспектом двусторонних отношений наших стран. И сегодня с коллегами были согласованы практические шаги по развитию нашего сотрудничества.

Так, например, совсем скоро будет создан рабочий орган по подготовке мероприятий, которые состоятся в ближайшие два года. Мы уже получили большое количество запросов от национальных спортивных федераций России и Китая на проведение совместных учебно-тренировочных сборов, соревнований и турниров как на территории нашей страны, так и в КНР. Планируем рассматривать и вопросы, касающиеся развития массового спорта.

Самое главное в рамках нашего партнерства — взаимодополнять друг друга, чтобы наши основные бенефициары — спортсмены — получали дополнительные возможности, в том числе в области подготовки, научно-методического и медицинского обеспечения, равно как и в других сферах спорта высших достижений.