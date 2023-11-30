«МОК не созрел для демократичной кандидатуры». Шведы разгневаны поражением в борьбе за Олимпиаду-2030

Идея «самых экологически чистых Игр всех времен» в Стокгольме провалилась.

Международный олимпийский комитет наконец-то определился с «предпочтительными кандидатами» на проведение Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2030 и 2034 годов. Практически наверняка Олимпиада-2030 состоится во Французских Альпах, а четыре года спустя Олимпиаду-2034 во второй раз за тридцать с лишним лет, скорее всего, примет Солт-Лейк-Сити. При этом заявку Стокгольма в МОК решили отклонить, что сильно разгневало шведов. Ведь те, по их словам, хотели провести в 2030-м самые экологически чистые, экономически эффективные и демократичные Игры.

Французы ликуют

Формально столицу Олимпиады-2030 должны назвать на сессии МОК в июле 2024-го, перед стартом Игр в Париже. Но фактически судьбу кандидатов в Международном олимпийском комитете практически решили уже сейчас. Причем там определились сразу с двумя Олимпиадами, оставив остальные заявки, образно выражаясь, с носом. Если не случится ничего экстраординарного, ближайший свободный «зимний» слот будет доступен только на 2038 год.

Само собой, французы ликуют, в том числе и член МОК, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира по биатлону Мартен Фуркад, который назвал заявку Французских Альп «Играми завтрашнего дня» и «возможностью внести поворот в олимпийское движение».

«Французские Альпы станут образцом для зимних Олимпийских игр. Я очень этому рад. Пережив поражение кандидатуры Анси в 2018 году, могу только порадоваться данной прекрасной новости. Для французских спортсменов участие в домашней Олимпиаде — мечта всей карьеры», — добавил Мартен.

Примечательно, что идея провести зимние Игры во Франции всего через пять с половиной лет после летней Олимпиады-2024 в Париже возникла лишь несколько месяцев назад, а именно в минувшем июле. Официальную заявку в МОК французы и вовсе подали только в начале ноября, тогда же директором заявочного комитета стал экс-биатлонист, олимпийский чемпион 2010 года Венсан Же. Предполагается, что 95 процентов объектов для будущей Олимпиады не надо будет возводить — в частности, в распоряжении французов есть горнолыжные центры в Куршевеле, Мерибеле и Валь д'Изере, трассы для беговых лыж в Ла-Клюза, дворец для фигурного катания в Ницце.

Конечно, пока место проведения Олимпиады-2030 не объявлено, все еще возможно, в том числе «откат» для нового рассмотрения всех заявок. Но это кажется фантастическим вариантом, особенно с учетом того, что до старта Игр остается менее семи лет. К тому же у МОК на сей раз было сразу три альтернативы, но он предпочел Французские Альпы заявкам Швеции, Швейцарии и США.

Себастьян Самуэльссон. Фото AFP

В шоке даже Самуэльссон

Американцы явно не расстроились, ведь они изначально выдвигались с прицелом на 2034-й, где как раз и получили статус «предпочтительного кандидата», утверждение которого также запланировано на сессии МОК в Париже. И никого в Международном олимпийском комитете особо не смущает, что относительно недавно, в 2002-м, в Солт-Лейк-Сити зимняя Олимпиада уже проводилась.

В свою очередь, в такой знаменитой зимней спортивной державе, как Швеция, зимних Олимпиад не было никогда, а единственная летняя в Стокгольме датирована 1912 годом. Шведы настроились на проведение Игр-2030 раньше французов, еще в феврале, к лету после технико-экономического обоснования появилась конкретика, а чуть больше недели назад замысел одобрило правительство, да и опросы шведского населения показали поддержку этой идеи. Кстати, шведы нацелились использовать санно-бобслейную трассу в латвийской Сигулде, согласовав этот вопрос с Латвией. В общем, они рассчитывали на одобрение МОК, поэтому вердикт стал для них настоящим шоком.

«Я невероятно разочарован. У нас была сильная концепция организации самых экологически чистых Игр всех времен, но сейчас у нас нет возможности продемонстрировать это видение миру», — заявил официальному сайту Шведского олимпийского комитета (SOK) председатель SOK Ханс фон Утманн. Мы собирались организовать Олимпийские и Паралимпийские игры совершенно по-новому, но, к сожалению, МОК не созрел для кандидатуры, которая хотела бы быть устойчивой, экономически эффективной и демократичной.

«Мы очень верили в нашу новую концепцию, основанную на устойчивых, демократических и экономически эффективных Играх. Если МОК не разделяет наше видение того, как Игры должны проводиться в будущем, было бы разумно высказаться уже сейчас», — солидарна с коллегой председатель Паралимпийского комитета Швеции Оса Линарес Норлин. В то время как олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон выразил удивление и разочарование вердиктом. По словам Самуэльссона, у Швеции была хорошая концепция, а по заявке французов оставалось много вопросов. Но в МОК решили иначе, отвергнув «демократичную» шведскую заявку.