Кнопка в шпаге и разнос от Брежнева. Как пятиборец Онищенко обманул весь мир на Олимпиаде в Монреале

История олимпийского чемпиона, который посчитал, что ради победы хороши любые средства.

Звезда олимпийской сборной СССР пятиборец Борис Онищенко поехал в Монреаль фаворитом. Именно ему сулили золотую медаль. Он мог вписать свое имя в историю мирового спорта как прославленный чемпион. Но амбиции сыграли с ним злую шутку.

Проигрыш на Олимпиаде 1972 года

В первой половине 1970-х советский спортсмен являлся одним из самых именитых. К 1976 году в арсенале у Онищенко было олимпийское золото в команде и серебро в личном зачете. Он был пятикратным чемпионом мира и многократно брал первенства страны. Но этого ему было мало. Борис грезил главной наградой в личном зачете. И ради своей мечты он был готов на многое. Пятиборец выбрал нечестную борьбу.

Причиной его поступка стала обида за упущенную личную золотую медаль на Олимпийских играх в Мюнхене. Тогда по итогу четырех видов советский спортсмен был лидером, но плохо пробежал кросс. Неудача лишила его заслуженной высшей награды, она досталась венгерскому пятиборцу Андрашу Бальцо.

Советский пятиборец считал, что победу присудили сопернику благодаря судейскому заговору в соревнованиях по стрельбе. Там атлет из Будапешта два раза попал в одну и ту же мишень. По регламенту это не разрешено. Но судьи закрыли на нарушение глаза. Справедливости ради стоит отметить, что венгр потом стал самым титулованным спортсменом в истории современного пятиборья. На его счету три золотые медали Олимпийских игр и пять высших наград чемпионата мира в личном первенстве. Данный результат до сих пор никто не смог повторить.

Но Онищенко не простил ошибку арбитрам. Отомстить за случившееся стало главной целью последующих четырех лет.

Борис Онищенко на Олимпиаде-1972. Фото ТАСС Фото ТАСС

Крупный обман

Помимо проведения упорных тренировок Борис начал изучать строение спортивной шпаги. В этом ему помогло инженерное образование. Однажды Онищенко посетила мысль в рукоятку шпаги встроить замаскированную кнопку, которая при нажатии будет замыкать электрическую цепь. Как итог — лампочка загорится, как и при касании шпагой соперника. А значит, он заработает дополнительные очки. Дело оставалось за малым — нажимать на нее, когда кончик оружия максимально приблизится к оппоненту.

Украинский пятиборец начал тестировать свою систему на предолимпийском турнире в Лондоне. Уже тогда Джим Фокс на видеоповторе показал своему тренеру Майку Праудфуту странный эпизод. Клинок советского спортсмена прошел мимо, но лампочка загорелась. Тогда это списали на неполадки с техникой.

«Онищенко нанес укол, но мы не могли понять, как ему это удалось. Мы обратились к судьям, и они осмотрели экипировку Бориса. Но ничего не нашли и признали попадание», — говорил Праудфут The Guardian.

Шпага Бориса Онищенко на Олимпиаде-1976. Фото Getty Images

На Олимпиаде в Монреале в 1976 году казалось, что все у Онищенко идет по плану. Так, он смог одолеть в командном зачете британцев Дэнни Найтингейла и Адриана Паркера. К слову, последний подавал апелляцию на обман, но ее не приняли. Однако советский пятиборец допустил ошибку в бою с Джимом Фоксом, слишком рано нажав на кнопку. Лампочка загорелась, когда шпага была от тела соперника более чем в 10 сантиметрах. Тренер выбежал на помост и потребовал анализа этого момента.

В первую очередь осмотрели табло, его контакты и провода. Но ничего не нашли. Очередь дошла до шпаги, в рукоятке обнаружили вмонтированную кнопку. Арбитр принял решение заменить шпагу на другую. Онищенко выиграл у Фокса. Более того, с новой шпагой он взял восемь из девяти боев, проиграв лишь члену сборной СССР Павлу Ледневу. Хотя тревожное состояние Бориса заметили тогда все. Жалобу Фокс все равно направил, разбирательства было не избежать.

Фехтовальщик пытался откреститься от обвинений, но у него не получилось. К тому же советская делегация сразу же признала вину спортсмена и попросила прощения у команды Великобритании.

Личные извинения принес советский спортсмен и Фоксу.

«Я служил в британской армии, а Борис был майором КГБ. Тот случай получил мощную международную огласку. Мы не были близкими друзьями, но часто вместе пили водку после соревнований. Так что да, у нас были хорошие отношения.

Тот случай... Это трагедия. И для самого Бориса в особенности. Я совершенно убежден, что его товарищи по команде не имели к этому ни малейшего отношения. Это не было систематическим мошенничеством.

От спортсменов слишком жестко требовали победы. Мы просто раздавлены, я страдаю вместе с русскими. Это был такой спорт. Выходя из зала после разоблачения, он остановился возле меня и попросил прощения", — вспоминал Фокс в одном интервью.

Пятиборцы сборной СССР на Олимпиаде-1972: Павел Леднев, Борис Онищенко, Владимир Шмелев. Владислав Киврин

Последствия и критика

Это был позор для всего нашего спорта. Западные СМИ прозвали Бориса «Дизонищенко». Это была отсылка к слову dishonor, что значит «бесчестие». Репутация советских пятиборцев была подорвана. Сборная СССР по волейболу прямо в Олимпийской деревне Монреаля даже хотела выбросить обманщика из окна гостиницы. Поэтому ночью спортсмена во избежание новых скандалов якобы эвакуировали в безопасное место.

На следующий же день Бориса отправили в Москву. Ходят байки, что допрос вел лично Леонид Брежнев. Хотя при всей любви генсека к спорту есть большие сомнения, что он стал бы тратить время на подобную историю. Притом что у него был для этого целый аппарат специально обученных людей. Тем не менее известно, что Онищенко было решено исключить из КПСС, лишить его всех спортивных наград, а также ордена Трудового Красного Знамени, звания «Заслуженный мастер спорта СССР» и военного звания. Обманщика уволили из органов, и ему был выписан внушительный штраф.

МОК пожизненно дисквалифицировал пятиборца, а сборную СССР по фехтованию исключили из командных соревнований в Монреале. Разрешили участвовать в личном зачете только Павлу Ледневу и Борису Мосолову.

Жизнь после скандала

Зарубежные СМИ писали, что украинский пятиборец якобы спился. Однако это было явным преувеличением. После мирового скандала Онищенко вернулся домой в Киев, где подрабатывал таксистом. Спустя несколько лет был назначен на пост директора учебно-спортивной базы «Атлет». На этой должности он проработал 30 лет. Сейчас ему 85, но до сих пор он никак не прокомментировал свой обман. На запросы журналистов об интервью он отвечает отказом.

Так что о причинах дикого поступка советского спортсмена остается только гадать. Ведь, по общему мнению, он должен был побеждать в Монреале и без своей хитрой системы. Кроме того, опытный пятиборец не мог не знать, что в фехтовании в спорных ситуациях существует практика осмотра оружия. И надеяться на то, что его чудо-кнопку никто не заметит, было просто глупо. Ну а в итоге своей авантюрой он подставил не только лично себя, но и товарищей по сборной, с которыми выступал плечом к плечу много лет.