Олимпийский чемпион завершил карьеру скандалом. Пятиборец Лесун обвиняет западные СМИ в обмане

Бывший лидер сборной России Александр Лесун громко заканчивает яркую карьеру, хотя даже здесь все не так однозначно.

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун неожиданно стал героем резонансного материала на сайте британской телерадиокомпании BBC. В статье с цитатами знаменитого спортсмена утверждается, что Лесун закончил карьеру 22 февраля этого года из-за нежелания больше выступать за Россию в связи с началом спецоперации на Украине. В интервью «СЭ» Лесун отказался от подобных выводов. «Меня неправильно поняли, — заявил звездный спортсмен. — Главная загвоздка была в том, что я завершил карьеру не из-за ситуации на Украине. Это неправда. BBC выбрали неправильный вектор интерпретирования».

Последний раз Лесун выступал три года назад

Реальность полностью подтверждает слова Лесуна. В последний раз олимпийский чемпион выступал на официальных международных соревнованиях целых три года назад, на чемпионате мира 2019 года в Будапеште. Уже тогда Лесун страдал от травмы спины и вышел на старт только в эстафете, пропустив личный турнир.

Президент родной федерации Вячеслав Аминов при этом тогда называл результаты Александра «беспредельно плохими», хотя наши спортсмены завоевали в эстафете бронзовую медаль. Лесуну предлагалось готовиться в составе основной сборной, хотя олимпийский чемпион всегда предпочитал работать со своим личным наставником Алексеем Хаплановым.

Потом был год пандемии и отложенная Олимпиада в Токио. Лесун вроде бы готовился, тренировался, но прошлой зимой все-таки подхватил ковид. Восстановление после него было настолько тяжелым, что пришлось пропустить два месяца тренировок. Подготовиться к чемпионату мира в Каире Александр уже никак не успевал. А это был главный отборочный старт для Токио.

Александр Лесун. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Уже после того, как стало ясно, что на Игры действующий олимпийский чемпион не едет, сохранялась надежда, что он выступит на домашнем чемпионате Европы в Нижнем Новгороде. Но туда Лесуна не пустила родная федерация. Формальные основания для этого были: олимпийский чемпион давно не выступал и не фигурировал в рейтинге. Но были и все причины сделать исключение, все-таки по популярности и уровню результатов Лесун — наша главная звезда последнего десятилетия. Но поблажек для него сделано не было.

После этого, по сути, стало очевидно, что Лесун заканчивает. Остаться в спорте еще на один олимпийский цикл не позволяли ни возраст (34 года), ни солидное количество накопленных за карьеру травм, ни мотивация.

Впрочем, тренер Алексей Хапланов уверен, что олимпийский чемпион еще не сказал своего последнего слова. «Думаю, это не так, что Александр завершает спортивную карьеру. Сказано это было на каких-то эмоциях, — заявил специалист «СЭ». — Александр не состоит в сборной, потому что не было результатов в 2021 году, но он все еще спортсмен. У него была травма спины, из-за которой все прошло в щадящем режиме. Он даже мне еще не говорил, что решил окончательно завершить карьеру. Что касается интервью ВВС, я ему позвонил. Александр сказал, что давал его совершенно с другой позицией. Я спросил, что мы будем делать? Требовать запись интервью? Это мало реально сейчас. Наша задача — нивелировать негатив. BBC перевернул его слова. Сейчас будем решать ситуацию с юристом.

Боролся против исключения лошадей из пятиборья

Лесун, в общем, всегда был независимым человеком с собственным мнением. До 2010 года он выступал за Белоруссию, а потом перебрался в сборную России. При этом его отношения с нашей федерацией современного пятиборья часто оказывались далеки от безоблачных. Александра публично обвиняли в недостаточном усердии на тренировках или плохой форме. Вряд ли у него могло быть желание выступать еще три года в такой обстановке. Поэтому объявление о завершении карьеры было, скорее всего, делом времени. И никаких внешних причин для этого не требовалось.

Последние месяцы Лесун выходил в публичное пространство в связи с непростой ситуацией в своем виде спорта. После Игр в Токио и скандала с жестоким обращением с лошадью в международной федерации задумались о том, чтобы в принципе пересмотреть формат пятиборья. Предполагалось, что вместо конного спорта пятиборцы пересядут на велосипеды или даже займутся скалолазанием или еще чем-то.

Александр Лесун. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Лесун вместе с группой ведущих спортсменов выступал категорически против этой инициативы. Пока протест довольно успешен: пятиборье сохраняется в прежнем формате, несмотря на давление со стороны Международного олимпийского комитета. Ну а сам Александр пока о дальнейших планах после спорта не объявлял. При этом известно, что он иногда участвует в телепередачах и развивает собственную музыкальную группу.