«Вы должны превратиться в Джеймса Бонда и Супермена». Пятиборцы всего мира в шоке от реформ

Международная федерация объявила, что уже в Лос-Анджелесе-2028 верховую езду заменят на полосу препятствий.

Современное пятиборье на пороге исторических перемен. После скандала на Играх в Токио, когда немецкую наездницу и тренера наказали за жестокое обращение с лошадью, международная федерация (UIPM) приняла окончательное решение: верховую езду необходимо отменить.

Согласно опросам, более 95 процентов спортсменов не поддерживают это решение. Лучшие пятиборцы мира (в их числе олимпийский чемпион Рио-2016 россиянин Александр Лесун и действующий олимпийский чемпион Токио Джо Чунг из Великобритании) написали открытое письмо, угрожают судом и продолжают борьбу за сохранение вида в его прежнем формате. Но похоже, что результат этой борьбы предрешен.

Согласно последнему решению UIPM, верховую езду в пятиборье точно заменит полоса препятствий. Новая дисциплина в тестовом режиме дебютирует на международных соревнованиях уже в июне этого года. А окончательно должна заменить конные старты после Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Александр Лесун. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Пятиборцы станут похожи на ниндзя и суперменов

Реформа в пятиборье — совершенно невиданное событие на олимпийском уровне. Даже когда в этом виде заменили пулевую стрельбу на смешанную дисциплину лазер-ран, это не было настолько радикально. Полоса препятствий вместо верховой езды — это примерно как плавание вместо бега или что-то в таком духе.

Совершенно другой, даже не родственный, вид с принципиально иными требованиями к участникам. Причем до сих пор полосы препятствий на олимпийском уровне в принципе не было. Она является частью пожарно-прикладного спорта, а также проводятся и отдельные чемпионаты мира. Это суперзрелищный вид, чем-то напоминающий формат «Русского ниндзя». Британские СМИ еще сравнивают его с подвигами Джеймса Бонда или Супермена.

Спортсмены преодолевают на скорость комплекс препятствий, включающий в себя висящие кольца, балки, отвесные стены, на которые нужно карабкаться... Порой тут требуется даже таскать тяжелые мешки или лазать по канатам. Соревнования очень скоротечные и проходят в парах. Естественно, верховую езду они не напоминают даже отдаленно.

Освоить новый вид всем пятиборцам предлагается за два года, остающихся до Игр в Париже. Потому что, если все пойдет по плану, уже в Лос-Анджелесе-2028 все будут соревноваться на полосе препятствий. Неудивительно, что нынешние спортсмены категорически против. Их вид ждут кардинальные перемены, а все прошлые годы тренировок по факту оказываются никому не нужны.

Джо Чунг. Фото Getty Images

Перемены делаются ради американского ТВ

Но и у UIPM есть свои резоны. По цифрам телепросмотров пятиборье, несмотря даже на зрелищный лазер-ран, один из аутсайдеров олимпийской программы. А скандал с жестоким обращением с животными мог бы добить его окончательно. Поэтому международная федерация обратилась к услугам Майкла Пейна — легендарного специалиста, одного из авторов маркетинговой программы Международного олимпийского комитета времен Хуана Антонио Самаранча. Именно при Пейне МОК превратился из загибающейся организации в процветающую, с доходами от телеправ в десятки миллионов долларов. И вот теперь он попытается сделать то же самое с пятиборьем.

Вердикт Пейна был суров: в нынешнем виде пятиборье обречено. Лошади не только незрелищны, но и дороги, тяжелы в уходе и вносят элемент лотереи. К тому же они затягивают трансляцию: как ни старались чиновники, но все пять видов все равно занимают целый день, с утра до вечера. В то время как с полосой препятствий получится провести все пятиборье в полтора часа! А это оптимально для трансляций на американском ТВ. Но только представьте масштаб перемен: изначально в пятиборье соревновались пять дней, начиная с 1996 года — один день, и вот теперь — полтора часа или даже меньше!

— По данным МОК, если брать ТВ-аудиторию, количество подписчиков в соцсетях, публикаций в прессе, зрителей и затраты — пятиборье по всем показателям в самом низу, — сказал Пейн. — Я говорил с Дэвидом Хиллом, бывшим руководителем Fox Sports и одним из величайших ТВ-продюсеров. — Он сказал, что на данный момент пятиборье — почти покойник. Но у него есть все шансы попадать в прайм-тайм, если будут сделаны шаги в нужную сторону.

Полоса препятствий, кстати, победила при выборе из более 60 различных вариантов. Но и у нее тоже есть свои разновидности, пока будут тестировать два разных вида. А спортсмены уже готовят очередное открытое письмо, теперь к МОК. Впрочем, соревноваться по новым правилам им все равно придется начиная уже со следующего месяца.