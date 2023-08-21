Аргентинцы разбили «Дримтим» в 2004-м. А сейчас — пролетели мимо Олимпиады, уступив Багамам

Олимпийские чемпионы провалили отбор в Париж.

После того как в 1992 году на Олимпиаду допустили профессиональных игроков из НБА, американцы всего лишь раз уступали золото. Вы наверняка слышали про крах «Дримтим» в 2004 году в Афинах, когда грозную сборную США в полуфинале повергла команда Аргентины.

Эта победа стала главной в истории аргентинского баскетбола. Ведь ни до, ни после обойти американских профи никому не удавалось. Однако спустя 20 лет соотечественники Ману Джинобили и Луиса Сколы в кризисе — их сборная не едет ни на ЧМ-2023, ни на Олимпиаду. Хотя мимо Парижа-2024 могли пролететь и сербы с американцами. Неужели баскетбол открылся миру?

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К историческому успеху Багамы привел чемпион мира 2010 года из сборной США

Во многих видах спорта, особенно игровых, олимпийская мечта может разрушиться задолго до самих Игр. Подобная драма случилась со сборной Аргентины. Некогда грозная команда, побеждавшая в Афинах в 2004-м, а четыре года назад сыгравшая в решающем матче ЧМ-2019 в Китае, получает второй удар за полгода. Сначала аргентинцы проиграли квалификацию на ЧМ-2023. Поэтому им пришлось доказывать свой элитный статус в турнире для неудачников — предварительной квалификации. Там разыгрывалась даже не путевка в Париж-2024, а право продолжить участие в олимпийском отборе. К нему аргентинцы относились как к формальности, за что и поплатились.

Дважды за турнир Аргентина, все еще державшая в уме свое былое величие, проиграла Багамским островам. Сначала — в группе, но этот поединок не имел решающего значения и не помешал команде Пабло Приджони попасть в полуфинал. Там удалось реабилитироваться уверенной победой в матче против Чили. Однако в финале — снова Багамы, и снова поражение. В этом случае на недонастрой все списать едва ли получится, ведь аргентинцы уже знали, на что способны Эрик Гордон и компания. Защитник «Финикса» в свои 34 года открыл для себя новый этап международной карьеры. Чемпион мира 2010 года в составе сборной США всего две недели назад получил право играть за родину своей матери. И Гордон воспользовался шансом проявить себя на все сто. В финале на его счету 27 очков — парня было не остановить.

Фото argentina.basketball

Вместе с Аргентиной Олимпиаду пропустит Турция, зато на ЧМ едет Кабо-Верде

Вообще, не стоит относиться к Багамам с пренебрежением. В составе сборной островов сразу несколько ребят с опытом игры в НБА или лучших европейских чемпионатов. Вместе с Гордоном за «Финикс» играет талантливый центровой Деандре Эйтон. В «Индиане» выступает из лучших защитников прошлого десятилетия Бадди Хилд. Вскоре к этой компании может присоединиться форвард «Шарлотт» Кай Джонс. Багамцы ни разу не были ни на чемпионатах мира, ни тем более на Олимпийских играх. Тем не менее сейчас у них будет шанс совершить еще одну сенсацию и стать участниками соревнований в Париже-2024. Единственный тонкий момент, который вызывает дискуссию относительно их успеха, — это приглашение в сборную Гордона, который и принес победу над аргентинцами. Согласно правилам ФИБА, игроки, участвовавшие в крупных международных стартах, могут менять гражданство лишь в «исключительных» случаях.

Каждый подобный инцидент ФИБА изучает отдельно, и главным аргументом для нее считается «развитие баскетбола». Впрочем, здесь и так грех жаловаться — последние месяцы пестрят сенсациями. К примеру, вместе с аргентинцами пропустит Олимпиаду и крепкая сборная Турции, в то время как шансы попасть в Париж-2024 имеет Южный Судан. А на ЧМ-2023 впервые в истории отобралась сборная Кабо-Верде. Колоритную команду ведет к историческому достижению игрок, которого трудно не заметить на площадке, — Эди Таварес. Центровой «Реала» — настоящий гигант с ростом в 2,21 метра и размахом рук в 2,36 м. Таварес рос на одном из самых маленьких островов архипелага и впервые взял в руки баскетбольный мяч в 17 лет. Коренным образом жизнь парня изменила случайная встреча с клиентом в автосалоне, где он работал. Теперь лидер «Реала» покажет свою страну миру — и за этим точно надо следить.