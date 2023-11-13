«У нас пока нет мировой войны». Бах отказался от идеи отменить Олимпиаду-2024

Глава МОК не желает жертвовать Играми из-за небывалой геополитической напряженности.

Глава МОК Томас Бах на форуме в Германии в своей пафосной манере прокомментировал радикальные идеи по переносу Олимпиады-2024 в Париже. К этой мысли подталкивает крайне напряженная геополитическая ситуация. Вооруженные конфликты на Украине и в секторе Газа не просто превращают спортивный праздник в «пир во время чумы», но и могут стать причиной крайне фатальных инцидентов на олимпийских объектах. В прошлом Игры отменялись трижды- в 1916-м (во время Первой мировой войны), в 1940-м и 1944-м годах (во время Второй мировой). Кроме того, совсем недавно ОИ-2020 сдвигали на год из-за пандемии. Сейчас аргументов за отмену или перенос тоже хватает, однако Бах считает, что это «совершенно неправильный подход».

Людям нужно то, что их объединяет?

«У нас очень сильная геополитическая напряженность. Но призывать к тому, чтобы жертвовать Играми — совершенно неправильный подход, — приводит слова Баха Insidethe Games.- В олимпийской истории было много войн между правительствами и странами, но, несмотря на них, спортсмены принимали участие в Играх. Это соответствует олимпийской миссии. МОК не предаст основную идею спорта. У нас пока нет мировой войны. Хотя, по данным ООН, в мире сейчас 28 вооруженных конфликтов. И на их фоне у спортсменов и спорта — гуманитарная миссия. Людям нужно то, что их объединяет. И мы должны это учитывать».

Современная Олимпиада — это в первую очередь огромные деньги. Ее перенос или отмена -тяжкий удар и для организаторов, и для МОК. Однако, как мы видим на примере Токио-2020 и Японии, — не смертельный. Аргументов в пользу того, чтобы не устраивать Игры будущим летом — более чем достаточно. В первую очередь речь о соображениях безопасности и предотвращения политических конфликтов на стадионах. Организаторам ОИ и раньше приходилось думать над тем, как минимизировать пересечение в Олимпийской деревне и на трибунах арабов и израильтян, иранцев и американцев, аргентинцев и британцев, сербов и албанцев...

Сейчас ситуация накалилась. Добавились новые линии напряженности (россияне — украинцы и мусульмане — шведы). Кроме того, во многих мегаполисах планеты сейчас проходят массовые акции по поводу событий на Ближнем Востоке. И нет никаких оснований полагать, что через восемь месяцев напряжение ослабнет. Вероятность провокаций на аренах, столкновений на трибунах, нападений террористов на спортсменов из тех или иных стран — огромная. И никакие секьюрити здесь не помогут. Так оправдан ли риск?

Томас Бах. Фото AFP

На пожаре со своей канистрой бензина

Рассуждения о «мирной миссии спорта» — это прекрасно. Но при этом Томас Бах заявил следующее: «Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным. Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу международного спорта». Первая часть этой цитаты была воплощена в санкциях против спортсменов из России и Белоруссии — самых жестких за последние тридцать лет. Как дискриминация по цвету паспорта и фактическое одобрение хейта в адрес атлетов из конкретных стран может способствовать «мирной миссии» — огромная загадка.

Несправедливое отстранение атлетов из России и Белоруссии от большинства квалификационных соревнований перед ОИ-2024 — тоже один из аргументов в пользу отмены Игр в Париже. Сейчас с физической невозможностью участвовать в отборе также сталкиваются атлеты из Израиля и Палестины. Причем в случае с Россией — это не та ситуация, когда отсутствие какой-то сборной на ОИ никто не заметит. Речь об одной из самых успешных команд в истории олимпийского движения. И, пытаясь выпутаться из ситуации с допуском россиян, МОК явно зашел в тупик. Если олимпийским чиновникам нужно больше времени для того, чтобы осознать свою неправоту, самое время дать им необходимую паузу, отложив Олимпиаду.

Три года назад перед Токио-2020 одной из ключевых тем в международной повестке была борьба за права темнокожих, начатая движением BLM. Тогда под давлением американцев МОК отменил правила о запрете на политические акции, и теперь пути назад нет, хотя повестка совершенно другая. Игры в Париже неизбежно превратятся не в место объединения спортсменов из враждующих стран, а в дополнительную площадку для выяснения отношений. И вопрос тут даже не том, что кто-то из участников ОИ откажется жать друг другу руки или подерется. Просто Игры из миротворческого мероприятия могут превратиться в причину для новой напряженности. Разумно ли Томасу Баху приходить на пожар со своей канистрой бензина?

Фото Global Look Press

Чтобы выжить, МОК важна преемственность

Почему немецкий функционер не хочет отменять или переносить Игры — понятно. На 2025 год намечены выборы нового президента МОК, и Бах не исключает своего выдвижения на новый срок. Пока Олимпийская хартия работу во главе организации более 12 лет запрещает, но сторонники бывшего фехтовальщика заявляют о необходимости пересмотра этого правила — как раз «в связи с тяжелой геополитической ситуацией». Дескать, коней не переправе не меняют.

«Печально, что некоторые называют выступления в мою поддержку на сессии в Мумбае инсценировкой, — отметил 69-летний чиновник. — Считаю неприемлемым, когда люди делают такие суждения, не владея полной информацией. В Токио-2021 некоторые кандидаты уже начали свою предвыборную кампанию. И многие члены исполкома считают это неприемлемым. Мы живем в такое неспокойное время, что неправильно менять управленческие команды. Для того чтобы выжить, МОК важна преемственность. Меня порадовали отклики, пришедшие с разных континентов. Если люди вносят предложение изменить устав, у них есть право так поступить».

Не исключено, что смена власти в МОК может сделать ситуацию для России еще хуже. Хотя многим кажется, что наши отношения уже достигли дна. Однако вариант, при котором Бах ради своего переизбрания хочет провести Игры в Париже во что бы то ни стало, подводит мировой спорт к краю пропасти. На кону репутация олимпийского движения, которая формировалась более ста лет. И рассуждать сейчас о том, что причиной для отмены Игр может стать только новая мировая война, — просто безответственно.