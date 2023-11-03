МОК обвиняет Россию в нарушении олимпийского перемирия. Но откуда за это взялись санкции с отстранением страны?

С международно-правовой точки зрения дискриминация наших спортсменов из-за резолюции ООН является произволом, но доказывать это в суде бессмысленно.

В информационном пространстве снова прозвучали претензии МОК в адрес России, связанные с так называемым нарушением олимпийского перемирия в феврале 2022-го. Сайт matchtv.ru опубликовал заявление пресс-службы международного комитета, в котором объясняется разное отношение организации к правительствам Израиля и России в связи с вооруженными конфликтами, в которых те участвуют в данный момент. Ранее олимпийские чиновники призвали отказаться от дискриминации израильских атлетов, поскольку те не могут отвечать за действия властей своей страны. При этом осталось непонятным, почему в таком случае с ограничениями сталкиваются россияне и белорусы. Не убавилось тумана и после рассуждений об «олимпийском перемирии». И вот почему.

Не может быть использовано как предлог для дискриминации

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине-2022, — говорится в сообщении лозаннской пресс-службы. — Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением Олимпийской хартии». Речь о том, что российская спецоперация была начата 24 февраля 2022 года, в то время как МОК и ООН призывали все страны воздержаться от вооруженных конфликтов с 4 февраля (со дня открытия Игр в Пекине) до 20 марта 2022 года (через семь дней после закрытия Паралимпиады). Данный тезис Томас Бах периодически озвучивает в качестве повода для санкций в отношении России уже более полутора лет. Хотя порой на первый план выходят и другие аргументы.

О незаконности ссылок на «олимпийское перемирие» в качестве оправдания санкций исполком ОКР заявлял еще 3 марта 2022 года. «Олимпийская хартия не содержит каких-либо упоминаний об «олимпийском перемирии», — говорилось в давнем заявлении нашего национального комитета. — Данная категория используется исключительно в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права — государствам — членам Организации Объединенных Наций — и никак не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов (граждан) из отдельно взятой страны со стороны международных спортивных организаций».

И действительно ситуация выглядит дикой. ООН (организация, принявшая резолюцию об олимпийском перемирии) никаких санкций за «нарушение» не ввела. Зато МОК (общественная структура, объединяющая частных лиц) вдруг решил наказать суверенное государство. Причем не просто выразив «обеспокоенность» его действиями (как в нынешней ситуации с Израилем и Палестиной), а введя против него санкции, не предусмотренные ни хартией, ни другими документами. Момент с «нейтральным флагом» прописан в случае дисквалификации НОКа, но в нашем случае ОКР до октября 2023 года не был лишен признания. И до марта 2023-го речь шла не о «нейтральном статусе», а о тотальном бане спортсменов.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Призыв к миру является лишь пожеланием

И ладно бы санкции против правительств являлись обычной практикой МОК за «нарушение олимпийского перемирия». Однако с 1992 года — с момента возникновения данной инициативы в ООН — зафиксированы десятки случаев, когда конфликты совершенно безнаказанно начинались и продолжались прямо во время Олимпиады. Например, в 2004-м после вторжения в Ирак (которое также прошло незамеченным для МОК) войска США прямо во время Игр в Афинах занимались подавлением восстания шиитов в Эн-Наджафе. В 2008-м в день открытия ОИ в Пекине Грузия попыталась ввести войска в Южную Осетию и Абхазию. В 2012-м через пять дней после закрытия домашней Паралимпиады британцы организовали карательную акцию в афганской провинции Гильменд.

В 2014-м во время Игр в Сочи вовсю шла гражданская война в Сирии. В 2018-м иракские силы безопасности проводили операции против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) в Курдистане в дни проведения Игр в Пхенчхане. В 2021-м во время Олимпиады в Токио шла гражданская война в Эфиопии. В 2022-м параллельно с ОИ в Пекине правительственные силы Нигерии добивали мятежников на юго-востоке страны. Конечно, можно спорить о масштабах всех этих конфликтов, насколько они являются внутренним делом отдельных стран или «контртеррористическими операциями». Однако очевидно — главные цели (не омрачать кровопролитием праздник спорта, не провоцировать политические конфликты в Олимпийской деревне, позволить Играм выполнить миротворческую функцию) не достигались очень часто.

Ну и в целом с точки зрения международного права за нарушение резолюции 76/13 Генеральной Ассамблеи ООН 2 декабря 2021 года (об олимпийском перемирии во время Пекина-2022) не предусмотрено никаких санкций. Этот призыв является пожеланием. Для того чтобы данный акт стал обязательным для исполнения, его должны были ратифицировать национальные парламенты. В случае же с «перемирием» каждые два года страна — организатор Игр вносит соответствующую резолюцию, которая всегда одобряется большинством голосов. Но, кстати, далеко не всегда подписывается всеми странами. Так, например, накануне того же Пекина-2022 резолюцию 76/13 не подписали страны западного блока во главе с США и Австралией, а также Индия и Япония.

Фото Global Look Press

Апелляции бессмысленны

«Декларация об олимпийском перемирии» сама по себе в последнее время стала средством давления на страну-организатора. Так, в случае с ОИ-2022 западные страны таким образом протестовали по «уйгурскому вопросу» и по теме «прав человека в Китае». А Индия и Япония показывали свое отношение к территориальным спорам. Накануне ОИ-2014 российскую резолюцию по «декларации» западные страны пытались торпедировать, внеся в нее поправку о «терпимости к людям разных сексуальных ориентаций». Этот момент удалось обойти с огромным трудом — в документ включили пункт о «содействии социальной интеграции без какой-либо дискриминации». И кстати, та декларация вовсе не предотвратила кровь и насилие на киевском Майдане прямо во время Игр.

Все это, разумеется, не значит, что ООН и МОК должны отказаться от идеи о «мирной миссии спорта». И «декларация» — отличное напоминание об этом. Однако надо понимать, что современный мир намного сложнее, чем Греция античных времен, где изначально появилась идея о приостановке конфликтов на время соревнований. Ну и в любом случае, если уважаемая международная организация под названием МОК берет на себя труд ссылаться на какие-то законы, не хочется, чтобы они изобретались на ходу, а их применение становилось избирательным. Увы, в случае с наказанием России за «перемирие» имеет место самый банальный правовой произвол.

Можно ли за него засудить МОК? Обратиться в спортивный арбитраж CAS теоретически реально. Хотя доверие к этому органу после того, как он начал ссылаться не на законы, а на «принципы разумности», сильно подорвано. Вердикт CAS потом можно оспорить в швейцарском трибунале (поскольку штаб-квартира МОК находится в Лозанне, на территории Швейцарии). Но и тут перспективы туманны. Швейцарцы рассматривают спортивные конфликты только на предмет процедурных нарушений. А если воспринимать олимпийское движение как частную лавочку (а это, увы, во многом так и есть), то приходится констатировать: спортивные функционеры могут творить все, что взбредет им в голову. И с этой точки зрения любые апелляции к логике и здравому смыслу, увы, бесполезны.