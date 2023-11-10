МОК считает себя жертвой клеветнических фейков. В них снова обвинят Россию?

В Международном олимпийском комитете заподозрили « темные силы » в желании разрушить репутацию организации.

Пресс-служба МОК опубликовала на официальном сайте странное сообщение, в котором объявляет международный комитет жертвой «фейковых публикаций», содержащих «клеветнический контент и ложные сведения». Речь идет о якобы сфабрикованных комментариях представителей организации на тему конфликта в секторе Газа и о документальном фильме в стиле Netflix, озвученном при помощи нейросетей голосом актера Тома Круза. Ведомство Томаса Баха считает, что имеет место «тщательно продуманная кампания» по подрыву репутации МОК. Кто и зачем устроил информационную атаку на оплот олимпизма?

Советует подтверждать подлинность контента

Политически опасный комментарий якобы от имени МОК на тему событий на Ближнем Востоке содержится в посте, опубликованном в Telegram. На видео, имитирующем сюжет французского Canal Plus, возникает закадровое сообщение, что международный комитет рассматривает возможность отстранения от предстоящих Игр в Париже спортсменов из Израиля и Палестины. Настоящая пресс-служба МОК узнала об этом фейке только после того, как к ним обратилось за разъяснением немецкое агентство DPA. Тогда и появилось знаменитое заявление, что бомбардировки Израилем сектора Газа, в отличие от российской СВО на Украине, не нарушают олимпийского перемирия, и поэтому никаких санкций в отношении израильтян в спорте не ожидается.

Позиция международного комитета по ближневосточному конфликту вызвала возмущение в России. У нас никто не понял, почему правило «спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств» применима к Израилю, но очень странно трактуется в отношении россиян и белорусов. Однако олимпийскому ведомству, видимо, важнее, как его воспринимают на Западе. А для западных правительств само возникновение темы наказания Израиля за военные действия в секторе Газа неприемлемо. «Мы советуем всем представителям СМИ, которые сталкиваются с подобным контентом в социальных сетях, подтверждать его подлинность в пресс-службе МОК», — говорится в заявлении олимпийской пресс-службы.

Что касается «фейкового» документального сериала под названием «Падение олимпизма«(Olympics Has Fallen), то с ним все еще интереснее. Четырехсерийная англоязычная картина имитирует похожие «расследования» Netflix и пытается продвинуть себя за счет Голливуда. Название фильма пародирует известный боевик «Падение Олимпа» (OlympusHas Fallen), а само произведение содержит кадры из художественных картин с американским актером Томом Крузом и озвучено его голосом (видимо, с помощью искусственного интеллекта). Естественно, ни Netflix, ни Круз в реальности никакого отношения к «Падению олимпизма» не имеют, и поэтому сериал удален и с YouTube, и сомногих других платформ.

Новые разоблачения по старым схемам

Тем не менее Olympics Has Fallen до сих пор доступен в Telegram со следующим анонсом :«эксклюзивный документальный сериал открывает ящик Пандоры неисчислимых финансовых и спортивных скандалов вокруг Международного олимпийского комитета и его руководителей во главе с Томасом Бахом«. В реальности никакого «срыва покровов» в картине нет. Подобный набор «разоблачений» в отношении боссов олимпийского движения регулярно всплывает на протяжении последних трех десятилетий. Еще в 1992 году британские журналисты Вив Симсон и Эндрю Дженингс выпустили книгу «Властелины олимпийских колец: власть, деньги и дурман», в которой рассказывали ужасы про тогдашнего босса МОК Хуана Антонио Самаранча и его соратников.

Самаранч подал на авторов этого бестселлера в суд за клевету, но не довел дело до конца. В итоге все закончились громким коррупционным скандалом 1998-1999 годов, в ходе которого испанскому маркизу пришлось оправдываться в том числе перед Конгрессом США и потом проводить глобальные реформы в МОК. Сейчас «наезды» на Баха выдержаны в похожем ключе — набор общеизвестных фактов и домыслов с драматической подачей и глобальными выводами. Можно ли считать это не слишком выдающееся произведение клеветой? Наверное, да. Но и драматизировать анонимную работу в нашем мире фейков и хейта тоже странно. В конце концов, МОК — далеко не идеальная организация, особенно в нынешней ситуации.

«Мистер Бах, я знал, что вы будете преследовать и уничтожать зеркала моего сайта в Великобритании, Франции, Швейцарии, Германии, Австрии, Нидерландах и других странах», — жалуется автор фильма, подписавшийся «анимационный голливудский злодей Томас». Но кто такой этот «злодей» и в чьих интересах действует? По традиции последних лет в создании «фейка» наверняка обвинят «русских хакеров». Ведь на них повесили даже недавнюю панику вокруг распространения клопов в предолимпийском Париже. Другой вопрос, что сейчас действиями МОК недовольны не только в России. «Мистер Бах» своей попыткой балансировать между разными геополитическими центрами нажил себе огромное количество врагов в разных концах планеты.

Томас Бах. Фото AFP

Посеявший ветер — пожнет бурю

Бах неоднократно озвучивал парадоксальную мысль — если решениями МОК недовольны оба противоборствующих лагеря (в данном случае — проукраинский и пророссийский), значит компромисс удался. Однако на практике олимпийское движение подставляется под удары со всех сторон. И после этого странно удивляться, когда МОК лишается поддержки в тех странах, на которые привык опираться. На Западе считают, что Бах «продался России». У нас же немецкого фехтовальщика обвиняют в «этнической дискриминации», а его организацию — в деградации, которая грозит скорым развалом. Наверное, этого бы не произошло, если бы МОК сторонился политики, как это было в прошлом, но сейчас пути назад уже нет.

Накануне Бах снова попал под огонь критики, но уже у себя на родине. Он принимал участие в презентации проекта Олимпиады-2036 в Берлине и попенял правительству Германии на то, что оно отказывает в визах российским атлетам для участия в соревнованиях на территории страны. По этой причине, например, минувшим летом было сорвано участие наших спортсменов в чемпионатах мира по гребле и стрельбе из лука. Если бы не ужасные ограничения при допуске россиян, в данной ситуации главе МОК можно было бы только поаплодировать. Однако никакой поддержки из России он не получил, зато спровоцировал огромные волны критики со стороны немецкого политического бомонда.

Конечно, распространение фейков и клеветы — это плохо в любом случае. Однако тот факт, что Бах попал в жернова информационной войны, не кажется странным. Ступая на скользкий политический путь, он поставил на кон свою репутацию, и дальше обижаться после глупо. Сейчас немецкий фехтовальщик пытается продлить свои полномочия за счет поправок в Олимпийскую хартию. Но встречает яростное сопротивление, в первую очередь на Западе (в России, похоже больше не питают иллюзий по отношению к МОК в целом). И в ходе этой кампании количество помоев, вылитых на голову Баха, будет только расти. Ведь еще в Ветхом Завете содержится мудрое предупреждение: посеявший ветер — пожнет бурю.