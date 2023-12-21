Чешские спонсоры разорвали олимпийские контракты из-за России. На МОК продолжают давить

Политика и спорт в Чехии неразделимы — русофобов не устраивает даже нейтральный статус наших атлетов.

Известный пивоваренный бренд из Чехии разорвал соглашение с национальным олимпийским комитетом из-за решения МОК допустить до Игр-2024 россиян в нейтральном статусе. Ранее такой же способ политического давления на олимпийское движение предприняла еще одна чешская компания по управлению коммерческой недвижимостью. Бизнесмены призывают последовать своему примеру международных спонсоров МОК. Не исключено, что в ближайшее время Томасу Баху предстоит выдержать новую волну западного негатива, уже по бизнес-направлению. И это при том, что в России тоже очень недовольны ситуацией из-за беспрецедентных ограничений по допуску наших спортсменов.

Санкции против России нельзя путать с поддержкой спортсменов

«Мы приняли решение отозвать все релизы и активности, связанные с олимпийскими играми в Париже, и аннулировать соглашение с Чешским олимпийским комитетом (COV), — заявил представитель пивоваров Зденек Ковар. — Мы больше не планируем рекламных кампаний, связанных с Играми, но продолжим финансово поддерживать чешский спорт. Средства, предназначенные для финансирования участия в Олимпиаде, пойдут напрямую чешским спортсменам. Мы всегда поддерживали спорт во имя общих ценностей, таких как справедливость и гуманизм. К сожалению, решение МОК не соответствует этим принципам».

Спонсоры намеревались выплатить COV 25-30 миллионов чешских крон (около миллиона евро). Теперь они уверяют, что Игры в Париже «послужат платформой для российской пропаганды». При этом еще около десятка партнеров НОК Чехии выразили обеспокоенность позицией МОК, но отказались от радикальных действий. «Санкции против России нельзя путать с поддержкой чешских спортсменов», — заявил Ладислав Кржиж, представитель энергетической компании ?EZ, сохранившей поддержку НОК. Он отметил, что деньги спонсоров из Чехии не идут в бюджет МОК и напрямую никак не влияют на благосостояние организации, которую возглавляет Томас Бах.

Напомню, что Чехия занимает одну из самых жестких позиций по спортивным санкциям в отношении России. В июне этого года чешское правительство запретило участие российских спортсменов и команд в соревнованиях на территории своей страны. Такой же запрет наложен на участие граждан Чехии в стартах в России. В июле чехи не пустили на турнир WTA в Прагу российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову, несмотря на наличие у нее шенгенской визы. А в августе Олимпийский комитет Чехии (COV) принял резолюцию против участия российских спортсменов в Париже-2024 в любом статусе.

Антироссийскую истерию в Чехии долгое время разжигал двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек. В апреле травле подвергся глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета Чехии Давид Свобода. Олимпийский чемпион по современному пятиборью 2012 года поддержал рекомендации МОК о допуске россиян и белорусов, заявив, что «политика не относится к спорту с философской точки зрения». После этого у 39-летнего ветерана начались проблемы по линии министерства обороны (Свобода работал тренером в клубе «Дукла», связанном с чешскими вооруженными силами). В итоге у комиссии спортсменов появился другой председатель.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Беспрецедентные дискриминационные условия

Давление на спортивные организации через спонсоров — давняя идея оппонентов России. Ходили слухи, что именно коммерческие партнеры МОК сыграли решающую роль в формировании антироссийских рекомендаций главной олимпийской организации в феврале 2022 года. Минувшей весной появился инсайд, что правительство Великобритании разослало письма главным инвесторам МОК с требованием не допустить ослабления антироссийских санкций. Сейчас в интернете распространяется петиция, в которой содержится призыв к 13 титульным спонсорам МОК (девять из них приостановили деятельность в России) заморозить отчисления в бюджет Олимпийского комитета в размере два миллиарда долларов из-за допуска россиян.

Продолжается давление и по линии правительств. В начале декабря президенты Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором выразили надежду на отзыв решения МОК об участии российских спортсменов в ближайших ОИ. А через неделю после этого Олимпийские комитеты Эстонии, Латвии и Литвы направили в МОК совместное письмо, в котором потребовали пояснений о технологии допуска россиян и белорусов в Париж-2024. «Считаем необходимым обеспечить грамотное, прозрачное, ответственное, справедливое и понятное выполнение решения о допуске в нейтральном статусе, чтобы сохранить доверие к тем, кто принял это решение, а также к его исполнителям, — говорится в письме. — Одного инцидента будет достаточно, чтобы превратить Олимпийские игры в платформу для поддержки конфликта на Украине».

При этом в России тоже недовольны тем, что делает МОК. «Это не просто несоблюдение справедливости, а возведение в ранг новой нормы антисправедливости, — оценила критерии допуска россиян к Играм-2024 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Все это обусловлено беспрецедентными дискриминационными условиями со стороны МОК, которым должны соответствовать спортсмены, выступающие в индивидуальном и нейтральном статусе, фактически отказавшись от любой ассоциации со страной гражданской принадлежности, со своей Родиной. Что там со справедливостью и с балансом? То, что происходит с российскими спортсменами, не имеет с ними ничего общего».