Россияне все-таки будут на Олимпиаде? Наш велосипедист уже участвует в квалификации вопреки санкциям

Международный союз велосипедистов (UCI) показывает пример остальным федерациям.

В мировом спорте остались единичные дисциплины, в которых до международных стартов допускаются российские атлеты. Среди таких — велоспорт. Международный союз велосипедистов (UCI) не стал следовать примеру коллег с радикальными мерами в адрес России и Белоруссии. В велоспорте представителям этих стран можно выходить на международную арену — но только в нейтральном статусе и не в составе команды. Так как UCI контролирует не только шоссейные велогонки и велотрек, а все дисциплины велоспорта, то на турниры могут ездить и спортсмены маунтинбайка, и BMX. И не просто участвовать, а претендовать на Олимпиаду.

Ризаев и Любимова поехали на Кубок мира — этап квалификации в Париж

В последнее время в отношениях Международного олимпийского комитета и России заметное потепление. Все больше голосов с призывами вернуть российских спортсменов на мировую арену, ведь без международных стартов страдают не только сами россияне, но и эти турниры теряют в уровне конкуренции. Обсуждается возможность участия представителей российской сборной в нейтральном статусе на Олимпиаде в Париже, варианты квалификации через турниры в Азии. И пока одни только прорабатывают эти сценарии, продумывают «политическое сито», в велоспорте россиянина допустили до олимпийского отбора без дополнительных вопросов. Так Ирек Ризаев вошел в шестерку лучших на этапе Кубка мира в Саудовской Аравии и сделал важный шаг к попаданию на Игры в Париже. Помимо Ризаева в Дирьяхе выступала Валерия Любимова — она попала в финал.

«Прошел в финал Кубка мира после такого огромного перерыва... Завтра надо выложиться на все 100 процентов. Коленку чуть ударил, но думаю, все будет хорошо», — сказал Ризаев в своих личных соцсетях о выступлении. Сказать, что Ирек показал себя идеально, нельзя. Были ошибки, да и шестое место не предел мечтаний. Но главное сделано — он набрал нужные очки квалификации и продолжает претендовать на Олимпиаду. По правилам UCI заработанные на Кубке мира баллы идут в индивидуальный рейтинг спортсменов. Итоговая сетка на Игры будет формироваться согласно этому рейтингу. Но вот смогут россияне участвовать в этой борьбе или нет — вопросы уже не к боссам велоспорта. Со своей стороны они дают спортсменам бороться за Олимпиаду, дальше ход уже за МОК и другими структурами. Ирек — один из мировых фаворитов, и быть в Париже обязан, но формальная процедура отбора для него в этот раз обусловлена сложностями, которые от него никак не зависят.

Ирек Ризаев. Фото Global Look Press

Ризаев — один из сильнейших спортсменов в мире

Возможность появления российского велосипедиста в Париже для «СЭ» не смогли прокомментировать ни в Федерации велоспорта России, ни главный тренер сборной страны по BMX Павел Костюков. Сам Ирек пока на связь с редакцией не вышел. Тем не менее, очевидно, что лед тронулся. Россиянин выступил в олимпийской квалификации перед Парижем-2024, и выступил успешно.

Немного расскажем о самой дисциплине. BMX — это молодой вид спорта, который попал на Олимпиаду только несколько лет назад и дебютировал на Играх в Токио. Здесь важнее не быть первым, а лучше и интереснее исполнить свою программу — добавить трюков и посложнее. Но не переборщить, чтобы сделать все без ошибок. В этом плане BMX напоминает фигурное катание — есть база возможных приемов и оценок за них, а также градация качества. С этим видом спорта любит сравнивать BMX и сам Ирек. Правда, в отличие от фигурного катания в BMX более свободная заявка трюков — изобретение новых даже приветствуется.

Так Ризаеву удалось первым в истории сделать 360 WHIP TO BAR TO OPO WHIP. Это сложнейшая комбинация трюков — во время разворота на 360 градусов райдер прокручивает раму вокруг своей оси, ловит ее, прокручивает руль вокруг своей оси, после чего прокручивает раму в обратную сторону. Сделал Ирек и свой аналог пятерного прыжка — QUINT WHIP. Это полноценные пять оборотов велосипеда вокруг своей оси в воздухе. До Ирека рекорд в четыре тейлвипа держался около десяти лет. Ризаев — сильнейший российский трюковый велогонщик и один из лучших в мире. Ризаев еще в Токио должен был попасть на олимпийский пьедестал, но выступить на свой максимум ему помешала травма, полученная непосредственно перед вылетом в Японию. Его высокий статус подтверждается хотя бы тем, что Ирек — именной атлет Red Bull.

Ирек Ризаев. Фото Global Look Press

Кроме того, в свои 25 лет он — многократный чемпион России и победитель европейских первенств, его первым из россиян пригласили на престижнейшие Nitro World Games. Был он и на турнирах Simple Session и The Bowl. Помимо прочего Ризаев пытается сделать BMX популярным в России, поэтому ведет максимально открытую жизнь. У него яркие соцсети, а главная площадка для Ирека, как и для многих других экстремалов, — YouTube. На канале Ризаева влоги о буднях профессионального спортсмена, демонстрация различных трюков и общение с аудиторией. В последнее время среди них много вопросов о будущем и Олимпиаде... Но ответить на них сейчас не может никто. Ни сам Ирек, ни Федерация велоспорта России, ни UCI, ни даже МОК. Остается только ждать и верить. И не прекращать работать, несмотря ни на что.

Велоспорт. BMX. Кубок мира

1. Мартин Логан (Австралия).

2. Маркус Кристофер (США).

3. Брайан Фокс (США).

4. Йозе Торрес Грил (Аргентина).

5. Истиван Кайлетт (Франция).

6. Ирек Ризаев (Россия)*.

*нейтральный статус