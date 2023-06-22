Бах обвинил Россию в политизации спорта. Новый оксюморон от главы МОК
Руководитель мирового спортивного движения Томас Бах сделал несколько многозначительных заявлений на сессии МОК. Немецкий функционер почти никогда не говорит прямо, поэтому все его высказывания приходится трактовать и расшифровывать, и на сей раз он дал комментаторам массу работы. Так, Бах в очередной раз выступил против дискриминации спортсменов по национальному признаку и против давления на спорт со стороны правительств, но не сказал ничего внятного о перспективах допуска россиян на Игры-2024. При этом глава МОК намекнул на недовольство российскими проектами по организации альтернативных стартов.
МОК боится конкуренции
Самое интересное в речи Баха — впервые высказанная боссом МОК ревность в отношении спортивных проектов, которые в последнее время продвигает наша страна без одобрения официальных олимпийских структур. В частности, речь, видимо, об Играх дружбы и Играх БРИКС, которые намечены на следующий год. «Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. А само в то же время пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — отметил немец.
Причина, по которой Бах обозначил безобидные вроде бы инициативы как «политические», очевидна. Ведь они в перспективе могут стать конкурентами для классических Олимпиад, которые в данный момент сталкиваются с множеством разнообразных проблем. Конечно, сейчас рассматривать наши Игры как «альтернативные» преждевременно, но МОК уже делает на них стойку. И однозначно понимает, что возможный недопуск россиян в Париж резко повысит статус российских проектов.
Кстати, сегодня министр спорта РФ, выступая в ЮАР, сообщил, что Игры БРИКС планируется провести на 12 аренах Казани в июне 2024 года (то есть до Олимпиады в Париже). В программу соревнований войдет 22 вида спорта. При этом министр подчеркнул, что данные старты не являются альтернативными и не нарушат международный спортивный календарь. «В Спортивной хартии БРИКС будут зафиксированы основные принципы развития спорта на пространстве объединения. Широкие перспективы открывает сотрудничество по линии отдельных видов спорта. С этой целью предлагаем рассмотреть возможность учреждения чемпионатов и профессиональных лиг БРИКС», — отметил Матыцин.
Решение будет принято в нужное время
Как бы то ни было, на главный вопрос — будут ли россияне допущены на Олимпиаду в Париж — Бах пока так и не ответил. По его словам, вердикт МОК на эту тему, который ожидается в конце июля, станет очень непростым. «Решение не будет легким, но в политике такого и не может быть. Только наивные верят, что так бывает, — констатировал глава МОК. — Мир не черный или белый. МОК попал в ситуацию между двумя враждующими сторонами».
При этом Бах раскритиковал и российскую, и проукраинскую позиции. «Россия хочет, чтобы мы проигнорировали военный конфликт. Украина хочет полностью изолировать и исключить Россию везде, где только можно. Обе позиции не являются рациональными, — пожаловался чиновник. — Одна сторона говорит, что Россия делает неправильные вещи. А в России нам говорят совсем другое. Украина уверена, что любой человек с паспортом России или Белоруссии не может быть допущен до соревнований. Огромное количество представителей федераций и атлетов просит нас защищать права всех спортсменов и найти правильный выход из ситуации».
«Позиция G7 и наш подход также обсуждались во время моей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном две недели назад, — напомнил Бах. — Мы подтвердили наше согласие и то, что решение о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже будет принято МОК в нужное время, и мы продолжим сотрудничать по этому вопросу. Международное сообщество понимает, с какой сложной ситуацией столкнулся спорт, и поддерживает наши действия».
Выкрутится ли мировой спорт?
Ну и Бах изменил бы себе, если бы сейчас не произнес обязательной мантры об автономности спорта и недопустимости давления на МОК. «Мировой спорт находится под угрозой. Если кто-то со стороны начнет решать, кого стоит допускать на соревнования, а кого — нет, все придет к тому, что бороться на спортивной арене будут только те, кто сходится по политическим взглядам. Олимпийские игры тогда потеряют смысл», — повторил свои прежние тезисы олимпийский лидер.
«Каждый спортсмен, соблюдающий правила, должен иметь возможность соревноваться. На кону наши ценности и сила олимпийского движения, — добавил немец. — Индивидуальный турнир по фехтованию, который прошел в минувшие выходные в Болгарии, изначально должен был пройти в Польше. Но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что стало настоящей дискриминацией. Хочу поблагодарить международные федерации тхэквондо и дзюдо за то, что следовали нашим рекомендациям. Мне понравилось, как прошли соревнования с участием российских спортсменов. Хочется, чтобы и другие федерации тоже приняли это к сведению».
Подобные зажигательные речи о спорте вне политики Бах произносит достаточно давно. Однако на практике они порой оборачиваются спорными компромиссами — например, драконовскими ограничениями для наших спортсменов из командных видов спорта и для представителей ЦСКА. Возникают и требования к атлетам подтвердить свою политическую нейтральность. Собственно, глубина компромисса сейчас и является главным предметом торга, несмотря на высокопарные слова о недопустимости дискриминации.
Отдельные российские спортсмены будут приглашены в Париж-2024 — сомнений в этом сейчас практически нет. Вопрос в том, найдется ли баланс, который, с одной стороны, не спровоцирует бойкота западных стран, а с другой — не оскорбит делегации России и Белоруссии настолько, что они сами откажутся от заявки на Игры. Конечно, Баху здесь не позавидуешь. При этом нет сомнений, что лично он выкрутится. Но главное — выкрутится ли при этом мировой спорт.