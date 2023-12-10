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Сегодня, 17:20

Журова убеждена, что МОК скоро перестанет обращать внимание на украинский шантаж

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о том, что Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян.

«Украина своим бойкотом вредит исключительно своим спортсменам, которые тоже нервничают: многие из них мечтали туда поехать. Но из-за своего правительства они вынуждены сидеть на иголках. Хотя Россию и так допустили в самом урезанном формате, и еще не факт, поедем ли мы туда вообще. Но я думаю, что Томаса Баха уже утомил этот украинский шантаж и в недалеком будущем на них перестанут обращать внимание. Не едете — ваши проблемы. Как это было с США, когда они бойкотировали Олимпийские игры, проходящие в Китае», — цитирует Журову RT.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Кроме того, МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1243595-zhurova-mok-ukraina
Олимпиада
Светлана Журова
МОК
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