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Свищев считает, что МОК не изменит решение по допуску россиян на Олимпиаду из-за Украины

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался по поводу возможного бойкота Украиной Олимпиады в Париже из-за допуска российских спортсменов.

«МОК уже принял решение по российским и белорусским спортсменам. Они вынашивали это целый год, долго обдумывали — это была сложная работа. И поэтому вот это показушное выступление украинских чиновников бесполезно. Если они решат бойкотировать, то нарушат все возможные регламенты и их просто не пустят на последующие Олимпийские игры. Лучше пусть сосредоточатся на развитии своего спорта. МОК не изменит свое решение по допуску наших атлетов», — цитирует Свищева RT.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Кроме того, МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1243597-svischyov-mok-reshenie-ukraina
Олимпиада
Дмитрий Свищев
МОК
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