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Сегодня, 15:15

Захарова призвала международное сообщество разоблачить сговор с участием главы МОК Баха

Микеле Антонов
Корреспондент
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Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» отреагировала на просьбу депутата Султана Хамзаева к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину проверить главу МОК Томаса Баха по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

«Международное сообщество должно заняться темой сговора Баха с представителями одной страны с целью не допустить на соревнования спортсменов из другой страны», — сказала Захарова «СЭ».

Пранкеры Вован и&nbsp;Лексус позвонили Томасу Баху. Пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА. Что это значит для России?

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что комитет просил украинских спортсменов следить за политическими высказываниями россиян. Депутат считает, что заявление можно считать прямой слежкой за гражданами России, в первую очередь спортсменами.

Томас Бах
МОК
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