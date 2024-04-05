Украина потребовала от российских участников Олимпиады письменно отказаться от Игр дружбы

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что Украина намерена добиваться, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады-2024 в Париже дали письменный отказ от выступления на Играх дружбы.

«(Спортсмены из России и Белоруссии) должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — цитирует Бедного РИА «Новости» со ссылкой на Le Monde.

Он также подчеркнул, что в министерстве есть база данных спортсменов из России и Белоруссии, которые не соответствуют требованиям МОК по допуску к соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на них исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.