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Сегодня, 13:07

Украина потребовала от российских участников Олимпиады письменно отказаться от Игр дружбы

Виктория Кравченко
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Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что Украина намерена добиваться, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады-2024 в Париже дали письменный отказ от выступления на Играх дружбы.

«(Спортсмены из России и Белоруссии) должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — цитирует Бедного РИА «Новости» со ссылкой на Le Monde.

Он также подчеркнул, что в министерстве есть база данных спортсменов из России и Белоруссии, которые не соответствуют требованиям МОК по допуску к соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на них исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240405/igry-1938016400.html?in=l
Олимпиада
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