Вяльбе заявила, что не пожмет руку главе МОК Баху

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что никогда не пожмет руку главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Для меня Томас Бах после этого реальная мразь. Больше ничего сказать не могу. Теперь я не уважаю его и как олимпийского чемпиона. Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку», — цитирует Вяльбе matchtv.ru.

В апреле Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что в МОК просили украинцев следить за публичными политическими высказываниями российских спортсменов в интернете.

Ранее МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. 19 марта исполком организации сообщил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.