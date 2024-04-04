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Сегодня, 16:50

Валуев считает, что российские спортсмены должны учитывать цель врагов уничтожить страну

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Николай Валуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал возможное участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

«Россию предполагается уничтожить во всех отношениях, физически. Я хочу, чтобы это понимали все спортсмены, стоя перед выбором, ехать или не ехать на Олимпиаду», — цитирует Валуева ТАСС.

Ранее МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. 19 марта исполком организации сообщил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Николай Валуев
МОК
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