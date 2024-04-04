Макрон раскритиковал Россию за создание негативного фона вокруг Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не сомневается в недружественных действиях с российской стороны в информационном пространстве против организации Олимпиады в Париже летом 2024 года.

«Никаких сомнений, в том числе в информационном плане», — цитирует Макрона РИА «Новости».

На прошлой неделе мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в столице Франции.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.