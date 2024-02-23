Воевода заявил о притеснении российских спортсменов до Олимпиады в Сочи

Российский бобслеист Алексей Воевода прокомментировал требования, которые Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул для участия россиян в Олимпийских играх.

«Достаточно фразы «МОК выдвинул условия для участия» — это уже не МОК. Это уже не идея олимпизма, которую закладывал Пьер де Кубертен: «О, спорт, ты — мир!» Наши права постоянно попирались и до Игр в Сочи», — цитирует призера Олимпийских игр «Газета.Ru».

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, однако решение не распространяется на командные виды спорта. Также сообщалось, что символика России не может демонстрироваться на Играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.