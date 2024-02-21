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21 февраля, 17:33

Путин: «Спорт должен быть вне всякой политики»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин прокомментировал состояние современного международного спорта.

«Я много раз подчеркивал и еще раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей», — приводит слова Путина ТАСС.

Также Путин подчеркнул, что в Играх будущего, которые стартуют в Казани 21 февраля, поучаствуют представители многих стран:

«У нас много участников более чем из 100 стран, из 104 стран приехали, с разных континентов», — добавил Путин.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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