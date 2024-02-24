Президент НОК Белоруссии Лукашенко: «В последние два года наше сотрудничество с Россией увеличилось в разы»

Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко в комментарии для «СЭ» оценил сотрудничество с Россией.

— Россия близко сотрудничает с Белоруссией в плане спорта. Как вы бы это оценили?

— Вы правы, сотрудничаем очень тесно. Причем, на разных уровнях. Начиная с детей — те же соревнования «Дети Азии», «Дети Приморья». Заканчивая взрослыми соревнованиями. В последние два года наше сотрудничество увеличилось в разы, — сказал Лукашенко «СЭ».

В конце февраля 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер.

Спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже только в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев.