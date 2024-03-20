Винер назвала дискриминационными условия по допуску россиян на Олимпиаду в Париже

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала дискриминационными условия по допуску российских атлетов на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе.

«Об участии наших спортсменов на Олимпиаде в Париже я первая сказала полгода назад на совете по спорту в Перми. «Это унизительно такой великой стране участвовать в Олимпиаде, где нет гимна и флага, где мы не должны участвовать ни в параде, ни в открытии и закрытии игр, без наших болельщиков». Почему? Что за дискриминация? То есть дискриминация на дискриминации и дискриминацией погоняет. Ну как мы можем участвовать?

Я не понимаю и никогда не пойму тех спортсменов, которые при таких унизительных условиях хотят участвовать в этих соревнованиях! Наша команда, мои девочки-гимнастки, сразу сказали, что не будут участвовать без флага и гимна. А тот гимн, который нам предлагает МОК, похож на похоронный марш! Но это неудивительно при такой оголтелой русофобии!" — цитирует Винер Sport24.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Также в МОК заявили, что не будут требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.