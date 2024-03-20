В Госдуме РФ считают, что МОК делает все, чтобы заставить Россию бойкотировать Олимпиаду

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет вынуждает Россию бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже.

«Допускаю, что будут и новые критерии, — цитирует Журову ТАСС. — Они пойдут по пути, когда в истории Олимпийских игр не останется чемпионов из России. Как будто бы сотрут из истории, мол, их никто не обязывает писать, что такие люди были. Они так делают, чтобы мы сами отказались ехать в Париж».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Решения МОК по России на Олимпиаде-2024: гимн без слов, флаг, медали вне зачета и недопуск на церемонию открытия