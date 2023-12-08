Васильев назвал лукавством решение МОК допустить россиян к участию в Олимпиаде-2024

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российские спортсмены будут допущены к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«На эти Игры ехать нельзя! Ничего хорошего спортсменов там не ждет. Будет предвзятое отношение в субъективных видах спорта, никто не сможет гарантировать безопасность. Если спортсмены не поедут с полноценными делегациями, значит, не будет обеспечена необходимая подготовка. Я понимаю спортсменов, они готовятся всю жизнь. Многие не прошли квалификацию. Когда уже невозможно для многих отобраться на Игры, они заявляют, что можно ехать. Это лукавство, которое вытворяет МОК. Все, что делает МОК, идет во вред олимпийскому движению. Это издевательство над российскими гражданами», — сказал Васильев «СЭ».

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.