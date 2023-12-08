Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 18:42

Васильев назвал лукавством решение МОК допустить россиян к участию в Олимпиаде-2024

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российские спортсмены будут допущены к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«На эти Игры ехать нельзя! Ничего хорошего спортсменов там не ждет. Будет предвзятое отношение в субъективных видах спорта, никто не сможет гарантировать безопасность. Если спортсмены не поедут с полноценными делегациями, значит, не будет обеспечена необходимая подготовка. Я понимаю спортсменов, они готовятся всю жизнь. Многие не прошли квалификацию. Когда уже невозможно для многих отобраться на Игры, они заявляют, что можно ехать. Это лукавство, которое вытворяет МОК. Все, что делает МОК, идет во вред олимпийскому движению. Это издевательство над российскими гражданами», — сказал Васильев «СЭ».

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Олимпиада
0
Читайте также
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Российские и белорусские спортсмены должны подписать условия допуска до Олимпиады в Париже
Россия на Олимпиаде! Это (промежуточная) победа, хоть и в нейтральном статусе
Колобков: «Участие в Олимпиаде с любыми ограничениями российских спортсменов — это незаконно и унизительно»
В МОК объяснили, почему решили допустить россиян к участию в Олимпиаде-2024
В ФСБР рассказали, кто может поехать на Олимпиаду-2024 в Париже
Символика России будет запрещена на Олимпиаде в Париже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колобков: «Участие в Олимпиаде с любыми ограничениями российских спортсменов — это незаконно и унизительно»

Осака хочет сыграть на Олимпиаде в Париже

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости