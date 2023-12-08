Колобков: «Участие в Олимпиаде с любыми ограничениями российских спортсменов — это незаконно и унизительно»

Бывший министр спорта России Павел Колобков в комментарии для «СЭ» отреагировал на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Надо дождаться деталей. Надо понять, какие разъяснения они дадут международным федерациям, будут ли они придерживаться рекомендаций, которые были еще год назад, или будет что-то новое. Нейтрально отношусь к таким заявлениям. На данный момент это уже бессмысленно. Отборы во многих видах спорта завершены. Участие с любыми ограничениями российских спортсменов — это незаконно и унизительно. То, как это сделал МОК — это неприемлемо с учетом того вклада, который Россия внесла в развитие международного спорта. Для меня эта Олимпиада совершенно неинтересна и следить за ней не буду», — сказал Колобков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.