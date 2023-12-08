Осака хочет сыграть на Олимпиаде в Париже

Японская теннисистка Наоми Осака высказалась о своих перспективах после возвращения на корт.

«Я определенно хочу выиграть больше турниров «Большого шлема» и, думаю, провести больше времени на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне, а также сыграть на Олимпийских играх в Париже», — приводит слова экс-первой ракетки мира NHK.

В июле 2023 года 26-летняя японская теннисистка родила дочь и после этого объявила о своем желании вернуться в тур в 2024 году. Она по два раза выиграла US Open и Australian Open в одиночном разряде.