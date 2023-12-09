Валуев считает, что МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024 «ради звука»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Ничего не меняется. Озвучили, что допустят российских спортсменов до Олимпиады в Париже ради звука», — сказал Валуев «СЭ».

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.