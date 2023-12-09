Олимпийская чемпионка Чигирева считает, что допуск россиян в нейтральном статусе не дает положительного сигнала

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева высказалась об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Этот допуск не дает никакого положительного сигнала. Около месяца назад наша федерация выставила другие условия, одним из которых было то, что выступать будут индивидуальные спортсмены. У нас на Олимпийских играх выступают дуэты и группы, это не является индивидуальным видом программы. В принципе, мы никак не можем быть допущены. Насколько я знаю, там есть бумага, которую надо подписать. Не все условия раскрыты, но уже известно, что не все спортсмены поедут», — цитирует спортсменку Metaratings.ru.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе.

К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. Россияне и белорусы будут заявлены как индивидуальные нейтральные спортсмены.